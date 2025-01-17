Суд у Львові скасував мобілізацію військовозобов'язаного громадянина: що стало причиною

Влітку минулого року територіальний центр комплектації та соцпідтримки мобілізував у Львівській області заброньованого працівника мережі супермаркетів. Чоловік подав до суду на військкомат та виграв справу.

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У липні 2024 року жителя Львівщини забрали на військову службу, хоча на момент мобілізації у нього була відстрочка до кінця січня 2025 року. Чоловік працював у мережі супермаркетів "АТБ" та був заброньований від призову, пише "Захід.net".

Чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її. Представник ТЦК заявив, що на адресу військкомату інформація від роботодавця про бронювання позивача не надходила, тому підстав не призивати громадянина на військову службу не було.

У Львівському окружному адмінсуді встановили, що згідно з наказом Мінекономіки військовозобов’язаному чоловіку дійсно надали відстрочку від мобілізації, яка була чинна протягом 6 місяців. Однак лише через кілька днів після цього заброньованого все одно мобілізували на військову службу.

Суддя вважає, що перед мобілізацією громадянина працівники ТЦК мають перевіряти підстави для відстрочки. Також, окрім роботодавця, Міноборони своєю чергою має повідомляти ТЦК про бронювання працівника.

На переконання суду, необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Сам позивач не може нести негативні наслідки за відсутність комунікації між підприємством, в якому він працює, та ТЦК.

Визнавши протиправним наказ про призов, у суді його скасували, зобов’язавши військову частину виключити громадянина зі списків особового складу.

Нагадаємо, у Харкові чоловік, тікаючи від людей у військовій формі, стрибнув у річку і деякий час ховався в стічній трубі. Очевидці стверджували, що за ним гналися співробітники ТЦК і пізніше йому викликали швидку.

Також Фокус писав, що двоє харків'ян напали на "бусик" ТЦК, щоб викрасти родича-військовозобов'язаного. Одного з фігурантів затримали.