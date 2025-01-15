В Україні пенсіонера засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації: подробиці

До отримання повістки чоловік звільнився з роботи, вийшов на пенсію та доглядав за онукою. За пару місяців йому запропонували повернутися на роботу до шахти, де він працював і мав бронь.

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На Дніпропетровщині судили пенсіонера, який ухилився від мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровськ.

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2023 року чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Після цього йому видали повістку, але для проходження служби військовозобов'язаний не з'явився.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, але пояснив, що ухилився від мобілізації через сімейні обставини. За його словами, до отримання повістки він звільнився з роботи і вийшов на пенсію та доглядав за онукою. За пару місяців йому запропонували повернутися на роботу до шахти, де він працював і мав бронь. Він погодився, але для працевлаштування йому знадобилася довідка з військкомату. Там замість довідки йому вручили повістку, тож він вирішив не виконувати призов.

Чоловік просив не карати його суворо, втім суд визнав його винним за статтею 336 ККУ (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Його засудили до 3 років в'язниці.

Нагадаємо, що двоє харків'ян на Tesla намагалися викрасти з "бусика" Харківського ТЦК людину, яка сиділа в кабіні — це був родич одного з нападників.

10 січня стався інцидент з ТЦК за участю адвокатки. На кадрах з місця подій видно, як людину виштовхують за двері: військкоми пояснили, що сталось.