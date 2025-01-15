В Украине пенсионера приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации: подробности

До получения повестки мужчина уволился с работы, вышел на пенсию и ухаживал за внучкой. Через пару месяцев ему предложили вернуться на работу в шахту, где он работал и имел бронь.

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На Днепропетровщине судили пенсионера, который уклонился от мобилизации. Соответствующее решение принял Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровск.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. После этого ему выдали повестку, но для прохождения службы военнообязанный не явился.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью, но объяснил, что уклонился от мобилизации по семейным обстоятельствам. По его словам, до получения повестки он уволился с работы и вышел на пенсию и ухаживал за внучкой. Через пару месяцев ему предложили вернуться на работу в шахту, где он работал и имел бронь. Он согласился, но для трудоустройства ему понадобилась справка из военкомата. Там вместо справки ему вручили повестку, поэтому он решил не выполнять призыв.

Мужчина просил не наказывать его строго, впрочем суд признал его виновным по статье 336 УКУ (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Его приговорили к 3 годам тюрьмы.

Напомним, что двое харьковчан на Tesla пытались похитить из "бусика" Харьковского ТЦК человека, который сидел в кабине — это был родственник одного из нападавших.

10 января произошел инцидент с ТЦК с участием адвоката. На кадрах с места событий видно, как человека выталкивают за дверь: военкомы объяснили, что произошло.