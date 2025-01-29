12 років для працівників ТЦК та бронювання: чому не карають військкомів, — нардеп (відео)

Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко. Він пояснив, що слід робити, поки ухвалять закон про 12 років тюрми за такі злочини.

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Народні депутати найближчим часом навряд чи проголосують за законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення ТЦК та ВЛК. Замість цього планують покращити роботу правоохоронних органів, які повинні зупинити "бусифікацію" і не допомагати військкомам затримувати людей. Про порушення терцентрів комплектування (ТЦК) і про те, як з ними боротимуться, народний депутат та члені комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів у ефірі каналу "Новини. Live"

Порушення ТЦК і бронювання - коментар Федієнка див. ыз 46:41

Порушення ТЦК і бронювання — пояснення нардепа

Федієнко пояснив, що як автор законопроєкту про кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК зібрав скарги людей, які постраждали через порушення військкомів. Після цього влаштували спільне засідання двох комітетів Верховної Ради — правоохоронного та нацбезпеки, на яких розглянули "обурливі" випадки. Нардеп оприлюднив порушення ТЦК, через які люди зі сфери ВПК чи працівник критично-важливих підприємств втратили бронювання:

якщо компанія не встигла підтвердити критичну важливість;

якщо компанія має цей статус, але не встигла забронювати людину;

якщо громадянин мав бронювання від мобілізації у реєстрі "Оберіг", але працівник ТЦК цей запис видалив, і людину призвали.

"Це, в принципі, є злочин, тобто це підробка і за це передбачена відповідальність", — сказав політик.

Кримінальна відповідальність ТЦК та ВЛК

Нардепи дійсно подали законопроєкт, який посилить покарання як для офіцерів, задіяних у правопорушення, так і для рядових співробітників, зауважив Федієнко. Ймовірна відповідальність — до 12 років тюрми. Втім, політик не впевнений, що документ швидко проголосують і почнуть саджати фігурантів. На його думку, затримка станеться через так звані "справи генералів", до яких прикута увага суспільства. Спершу розв'яжуть цю проблему, яка стосується покарання топофіцерів, а тоді повернуться до військових ТЦК, пояснив він.

"Нам потрібно спершу розібратись з кейсом [суд над генералами], щоб ми рухались далі у частині підвищення покарання. І щоб ми не віддавали меч — інструмент для вищого військового керівництва карати неугодних командирів", — сказав Федієнко.

Поки закон про кримінальну відповідальність за порушення ТЦК не діятиме, в Україні слід налагодити роботу правоохоронних органів, наголосив нардеп. Політик назвав дві структури, які повинні займатись незаконними діями військкомів — Національну поліцію та ДБР. На його переконання, "кожна правоохоронна структура повинна виконувати свою роботу", і якщо так буде, то "бусифікація" зникне.

Політик пояснив, як має діяти поліція. Наприклад, є випадок "бусифікації" — коли люди у військовій формі без розпізнавальних знаків та у балаклавах "викрадають людей". У такому випадку правоохоронці повинні затримати таких осіб та покарати їх відповідно до закону.

"Поліція повинна переслідувати працівників, якщо вони дійсно працівники ТЦК, і притягнути до кримінальної відповідальності. Як тільки ми отримали два-три кейси, то і повірте, бусифікація зникне сама собою. І тут от питання до поліції теж — питання, як я кажу, про безвідповідальність деяких правоохоронних органів", — заявив Федієнко.

Зазначимо, 28 січня медіа "Громадське" розповіло історію компанії "Око камера", яка втратило керівника виробництва. Військовозобов'язаний прийшов у терцентр комплектування, щоб оновити дані для бронювання. Після цього з ним втратили зв'язок, а відшукали вже у розподільчому центрі.

Нагадуємо, Фокус зібрав оцінки законопроєкту про "чесну мобілізацію", згідно з яким каратимуть за порушення ТЦК та ВЛК.