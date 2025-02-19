Достаточно, чтобы заполнить ВСУ: сколько украинцев могут мобилизоваться по "Контракту 18-24"

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса рассказал, что в Украине работают еще над как минимум двумя контрактами. По его словам, из Вооруженных сил хотят сделать "конкурентоспособного работодателя", и вопрос ресурсов — не первоочередной.

Related video

Гражданам в возрасте до 24 лет доступна мобилизация в Украине по контракту на один год с единовременной выплатой в размере миллиона гривен. Заявки подали уже более 10 тысяч человек. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью ТСН от 19 февраля заявил, что это — "неплохой результат" за несколько дней.

Мобилизация в Украине: сколько граждан могут подписать "Контракт 18-24"

Он пояснил, что речь идет лишь о первом этапе изменений в армии. К пилотному проекту привлечены пока только шесть бригад, чтобы протестировать его "на каждом направлении и на каждой бригаде". По словам Палисы, на таком количестве подразделений будет легче выявить и устранить ошибки.

"В целом целевая аудитория от 18 до 24 — это почти 800 тысяч человек", — сообщил он.

Заместитель руководителя ОП подтвердил, что этого количества "более чем достаточно", чтобы заполнить ВСУ. Однако как он отметил, это не означает, что молодыми украинцами хотят заполнить все вакантные должности в армии.

"Этот контракт дает возможность людям, которые не подлежат мобилизации, по своему желанию стать в ряды Вооруженных сил", — отметил чиновник.

Сколько украинцев в возрасте 18-24 года действительно подпишут контракты, прогнозировать в ОП не берутся.

Мобилизация в Украине: какие еще контракты могут появиться в ВСУ

Палиса рассказал, что сейчас в Украине работают над тем, чтобы увеличить целевую аудиторию для заключения контрактов с армией.

"В первую очередь следующий — это будет контракт для тех граждан, которые уволились, имели возможность, законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации, которые имеют право на отсрочку, которые даже забронированы. В первую очередь хочется создать в образе Вооруженных сил конкурентоспособного работодателя на рынке труда Украины", — проинформировал он.

Заместитель руководителя ОП уточнил, что украинцам предложат более широкий выбор военно-учетных специальностей. В частности, это могут быть такие: расчеты дронов, механики-водители, расчеты экипажа боевых машин. Он не стал и исключать варианта, что по условиям контракта такие военнослужащие тоже получат по миллиону.

"Когда стоит вопрос, собственно, существования государства как такового, я думаю, вопрос ресурсов не должен быть первоочередным (...) Это критический вопрос обороноспособности государства. Я считаю, здесь компромиссов быть не может", — заявил чиновник.

Он добавил, что также прорабатывается контракт для мобилизованных.

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, кому из украинцев могут отказать в заключении "Контракта 18-24".

Также он объяснил, будет ли угрожать мобилизация молодым украинцам после того, как срок их контрактов закончится. Свою миллионную выплату новобранцы будут получать частями.