Достатньо, щоб заповнити ЗСУ: скільки українців можуть мобілізуватись за "Контрактом 18-24"

Заступник керівника ОП Павло Паліса розповів, що в Україні працюють ще над щонайменше двома контрактами. З його слів, зі Збройних сил хочуть зробити "конкурентоздатного роботодавця", і питання ресурсів — не першочергове.

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Громадянам віком до 24 років доступна мобілізація в Україні за контрактом на один рік з одноразовою виплатою у розмірі мільйона гривень. Заявки подали вже понад 10 тисяч осіб. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю ТСН від 19 лютого заявив, що це — "непоганий результат" за кілька днів.

Мобілізація в Україні: скільки громадян можуть підписати "Контракт 18-24"

Він пояснив, що йдеться лише про перший етап змін в армії. До пілотного проєкту залучені поки лише шість бригад, щоб протестувати його "на кожному напрямку й на кожній бригаді". Зі слів Паліси, на такій кількості підрозділів буде легше виявити й усунути помилки.

"Загалом цільова аудиторія від 18 до 24 — це майже 800 тисяч осіб", — повідомив він.

Заступник керівника ОП підтвердив, що цієї кількості "більш ніж достатньо", щоб заповнити ЗСУ. Однак як він наголосив, це не означає, що молодими українцями хочуть заповнити усі вакантні посади в армії.

"Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації, за своїм бажанням стати до лав Збройних сил", — зауважив чиновник.

Скільки українців віком 18-24 роки дійсно підпишуть контракти, прогнозувати в ОП не беруться.

Мобілізація в Україні: які ще контракти можуть з’явитися у ЗСУ

Паліса розповів, що нині в Україні працюють над тим, щоб збільшити цільову аудиторію для укладання контрактів з армією.

"У першу чергу наступний — це буде контракт для тих громадян, які звільнилися, мали можливість, законне право на звільнення до прийняття закону про мобілізацію, які мають право на відстрочку, які навіть заброньовані. В першу чергу хочеться створити в образі Збройних сил конкурентоздатного роботодавця на ринку праці України", — проінформував він.

Заступник керівника ОП уточнив, що українцям запропонують ширший вибір військово-облікових спеціальностей. Зокрема, це можуть бути такі: розрахунки дронів, механіки-водії, розрахунки екіпажу бойових машин. Він не став і відкидати варіанту, що за умовами контракту такі військовослужбовці теж отримають по мільйону.

"Коли стоїть питання, власне, існування держави як такої, я думаю, питання ресурсів не повинно бути першочерговим (…) Це критичне питання обороноздатності держави. Я вважаю, тут компромісів бути не може", — заявив чиновник.

Він додав, що також пропрацьовується контракт для мобілізованих.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, кому з українців можуть відмовити в укладенні "Контракту 18-24".

Також він пояснив, чи загрожуватиме мобілізація молодим українцям після того, як термін їхніх контрактів закінчиться. Свою мільйонну виплату новобранці отримуватимуть частинами.