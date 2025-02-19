Принимали незаконные решения: судьи и адвокаты в Одесской области помогали мужчинам выехать за границу
В НАБУ рассказали, что схема заключалась в вынесении судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам.
В Одесской области судьи и адвокаты помогали военнообязанным получать отсрочку от мобилизации. Правоведы принимали соответствующие решения, на основании которых мужчины незаконно выезжали за границу. Об этом рассказали в пресс-центре Национального антикоррупционного бюро Украины.
В НАБУ рассказали, что судьи массово выносили соответствующие решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. Всего следствием установлено 1040 решений, за каждое фигуранты брали по 3500 долларов США.
"Для конспирации злоумышленники создали "бэк-офис" суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои "услуги" в соцсетях", — говорится в сообщении.
Сейчас о подозрении сообщено 8 участникам организованной преступной группы. Среди них:
- председатель суда;
- бывший председатель суда (действующий судья);
- судья;
- заместитель руководителя аппарата;
- помощник судьи;
- консультант суда;
- адвокат;
- помощник адвоката.
"Кроме того, 3 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с деятельностью организованной преступной группы, а именно двум помощникам судей, гражданину Украины", — добавили в НАБУ.
Их действия квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 368 — получение неправомерной выгоды;
- ст. 369 — предоставление неправомерной выгоды;
- ст. 332 — организация незаконного пересечения границы;
- ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ;
- ст. 376-1 — незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.
Трое судей получили дисциплинарное взыскание в виде представления об их увольнении.
В НАБУ добавили, что операция проводилась вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой более года. В течение года уже сообщено о подозрении нескольким лицам.
Напомним, ранее судья из Одесской области покусал полицейских. Его на три месяца лишили доплат:
Добавим, что в Одессе Служба безопасности Украины разоблачила местную компанию, которая в обход санкций поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз. Задержаны руководители компании.