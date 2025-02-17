В Одессе компания в обход санкций поставляла электрическое оборудование на военные базы РФ

Следствие составило, что в течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в РФ несколько партий отечественных товаров на общую сумму более 1 млн долларов США.

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В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила местную компанию, которая в обход санкций поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз. Задержаны руководители компании. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны 7-х участников преступной группировки: основателя и топ-менеджеров местной компании, которая продавала в Россию электрооборудование для военных объектов РФ. Речь идет о высокотехнологичных приборах, которые обеспечивают защиту и бесперебойную работу электрических сетей", — говорится в сообщении.

Следствие составило, что в течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в РФ несколько партий отечественных товаров на общую сумму более 1 млн долларов США.

Для этого были задействованы подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке. Сначала продукцию экспортировали на адреса иностранных посредников, а дальше они переправляли ее российским заказчикам.

"По данным следствия, основатель одесского предприятия привлек к сделке 6-х своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовали в незаконной деятельности", — рассказали в СБУ.

Фигурантам сообщено подозрение по статьям УКУ:

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержала двух человек, которые по заказу российских спецслужб взорвала курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.