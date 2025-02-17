В Одесі компанія в обхід санкцій постачала електричне обладнання до військових баз РФ

Слідство становило, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до РФ декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів США.

Related video

В Одесі Служба безпеки України викрила місцеву компанію, яка в обхід санкцій постачала до Росії обладнання для електромереж військових баз. Затримано керівників компанії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"За результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в Росію електрообладнання для військових об’єктів РФ. Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж", — йдеться в повідомленні.

Слідство становило, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до РФ декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів США.

Для цього були задіяні підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Спочатку продукцію експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам.

"За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності" — розповіли в СБУ.

Фігурантам повідомлено підозру за статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Національна поліція затримала двох осіб, які на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.