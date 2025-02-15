Судью из Одесской области, который покусал полицейских, на три месяца лишили доплат: подробности

Судья Овидиопольского райсуда разрешил утилизировать транспортные средства, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве. Правоохранители пожаловались на представителя Фемиды.

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Судью Овидиопольского районного суда Одесской области Владимира Кочко привлекли к дисциплинарной ответственности. Высший совет правосудия вынес ему выговор и на три месяца лишил доплат к должностному окладу, информирует Вторая Дисциплинарная палата ВСП.

Главное управление Нацполиции в Одесской области подало на судью две жалобы, утверждая, что при рассмотрении дела судья допустил грубые процессуальные нарушения, информирует портал "Антикоррупционное измерение". В частности, среди прочего, Владимир Кочко разрешил утилизацию транспортных средств, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве. Их утилизация, отмечали правоохранители, создала препятствия для следствия и значительно усложнила расследование.

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Высший совет правосудия признал нарушения, которые допустил судья, достаточно весомыми для получения строгого выговора и лишения доплат к должностному окладу на три месяца.

В 2021 году судья уже получал выговор от ВСП и также был лишен доплат к окладу на три месяца. Тогда Владимира Кочко наказали из-за инцидента, который произошел в 2018 году.

Тогда, как напоминает ресурс "Стопкор", патрульные остановили автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находилась жена судьи. Во время составления административного протокола Владимир Кочко, который находился в машине в качестве пассажира, обругал и покусал правоохранителей.

Ресурс odessa.online информировал, что до инцидента с полицейскими судья неоднократно привлекался к админответственности за нарушение правил дорожного движения.

Согласно данным декларации, по основному месту работы в 2023 году судья получил 1 189 131 гривну.

Напомним, священник УПЦ МП напал на военного в Чернигове и покусал его за руку.

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