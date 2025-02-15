Суддю з Одещини, який покусав поліцейських, на три місяці позбавили доплат: подробиці

Суддя Овідіопольського райсуду дозволив утилізувати транспортні засоби, які були речовими доказами у кримінальному провадженні. Правоохоронці поскаржилися на представника Феміди.

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Суддю Овідіопольського районного суду Одеської області Володимира Кочка притягнули до дисциплінарної відповідальності. Вища рада правосуддя винесла йому догану та на три місяці позбавила доплат до посадового окладу, інформує Друга Дисциплінарна палата ВРП.

Головне управління Нацполіції в Одеській області подало на суддю дві скарги, стверджуючи, що під час розгляду справи суддя допустив грубі процесуальні порушення, інформує портал "Антикорупційний вимір". Зокрема, серед іншого, Володимир Кочко дозволив утилізацію транспортних засобів, які були речовими доказами у кримінальному провадженні. Їхня утилізація, наголошували правоохоронці, створила перешкоди для слідства і значно ускладнила розслідування.

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Вища рада правосуддя визнала порушення, які допустив суддя, достатньо вагомими для отримання суворої догани та позбавлення доплат до посадового окладу на три місяці.

У 2021 році суддя вже отримував догану від ВРП і також був позбавлений доплат до окладу на три місяці. Тоді Володимира Кочка покарали через інцидент, який стався у 2018 році.

Тоді, як нагадує ресурс "Стопкор", патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого у стані алкогольного сп’яніння перебувала дружина судді. Під час складання адміністративного протоколу Володимир Кочко, який знаходився у машині як пасажир, облаяв та покусав правоохоронців.

Ресурс odessa.online інформував, що до інциденту з поліцейськими суддя неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з даними декларації, за основним місцем роботи у 2023 році суддя отримав 1 189 131 гривню.

Нагадаємо, священник УПЦ МП напав на військового у Чернігові та покусав його за руку.

Фокус писав, що у Диканьці Полтавській області чоловік покусав патрульного. У правоохоронця залишились рани на стегні та передпліччі.