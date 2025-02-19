Приймали незаконні рішення: судді та адвокати на Одещині допомагали чоловікам виїхати за кордон

В НАБУ розповіли, що схема полягала у винесенні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами.

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В Одеській області судді та адвокати допомагали військовозобов’язаним отримувати відстрочку від мобілізації. Правознавці приймали відповідні рішення, на підставі яких чоловіки незаконно виїжджали за кордон. Про це розповіли в пресцентрі Національного антикорупційного бюро України.

В НАБУ розказали, що судді масово виносили відповідні рішення про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. Всього слідством встановлено 1040 рішень, за кожне фігуранти брали по 3500 доларів США.

"Для конспірації зловмисники створили "бек-офіс" суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої "послуги" у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Наразі про підозру повідомлено 8 учасникам організованої злочинної групи. Серед них:

голова суду;

колишній голова суду (чинний суддя);

суддя;

заступник керівника апарату;

помічник судді;

консультант суду;

адвокат;

помічник адвоката.

"Крім того, 3 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованої злочинної групи, а саме двом помічникам суддів, громадянину України", — додали в НАБУ.

Їхні дії кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368 – отримання неправомірної вигоди;

ст. 369 – надання неправомірної вигоди;

ст. 332 – організація незаконного перетину кордону;

ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ст. 376-1 – незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Троє суддів отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їх звільнення.

В НАБУ додали, що операція проводилась разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою понад рік. Протягом року вже повідомлено про підозру декільком особам.

Нагадаємо, раніше суддя з Одещини покусав поліцейських. Його на три місяці позбавили доплат:

Додамо, що в Одесі Служба безпеки України викрила місцеву компанію, яка в обхід санкцій постачала до Росії обладнання для електромереж військових баз. Затримано керівників компанії.