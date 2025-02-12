"Мотивація хороша, але вона має бути справедливою": що військові говорять про "Контракт 18-24"

Українські бійці кажуть, що умови контракту для молоді дискримінаційні щодо тих, хто мобілізувався в молодому віці й нічого за це не отримав. З іншого боку, це може сприяти мобілізації та покращити ситуацію на фронті.

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Деякі військовослужбовці різко критикують контракт зі Збройними силами України для молоді віком від 18 до 24 років через несправедливість до бійців, які мобілізувалися в молодому віці раніше та не отримають ніяких "бонусів" від держави. Інші визнають, що обіцяні виплати в розмірі 1 мільйону гривень та пільги можуть бути ефективним рішенням для поповнення лав ЗСУ та гарною мотивацією йти на службу, однак так само закликають не забувати про тих, хто воює вже багато років, іще з часів Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил. Фокус зібрав відгуки військових про "Контракт 18-24".

Військовий із ніком "Страшний сєржант" написав у мережі X (раніше Twitter), що не отримав обіцяні "підйомні" 7 000 грн, коли підписував контракт, по під час оформлення документів внесли правки, потім йому не видали сертифікат на житло на суму 500 000 грн як учаснику АТО, а тепер він так само не підпадає під умови виплати одного мільйона гривень за добровільну мобілізацію до 25 років.

"Як там кажуть війна справа молодих? А ми так.. Не нужні, мабуть", — написав військовослужбовець.

Військовий розповідає, що нічого не отримав при підписанні першого контракту ще за часів АТО Фото: Скриншот

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер✙" позитивно оцінив такий спосіб мотивації молоді для поповнення чисельності Збройних сил, але зазначив, що заохочення потрібні й для тих, хто служить іще з часів АТО/ООС і так само пішли на фронт у молодому віці, не чекаючи на мільйонну винагороду.

"Я не проти мотивації такими "плюшками", але треба заохочувати й тих, на кому армія тримається зараз, а вона реально тримається на ось таких старожилах, які є в кожному підрозділі та, без перебільшення, на них зараз стоїть вся ця двіжуха", — написав "Алекс".

"Алекс" говорить, що заохочувати потрібно також бійців, які пішли на фронт раніше, не чекаючи на винагороду Фото: Скриншот

Військовослужбовиця з ніком "морезалежна" теж зазначила, що до молодих контрактників можуть упереджено ставитися старші бійці.

"Ви ж розумієте, як будуть ставитися "старічки" до цих молодих контрачів? Вони рік послужать, гроші зароблять і потім ще й спокійно за кордон виїдуть", — написала вона.

Військова вважає, що молодь потрібно мотивувати йти на службу, але це треба робити справедливо стосовно тих, хто в лавах ЗСУ вже давно.

Військова відзначає, що умови контракту для молоді несправедливі стосовно тих, хто в ЗСУ давно Фото: Скриншот

Військовий Олег Симороз також говорить про те, що умови повинні бути рівними для всіх мобілізованих, а контракт для 18-24-річних українців він називає дискримінаційним щодо старших бійців.

"Цим влада породжує дискримінацію в армії і як наслідок у великої групи військових, яка залишиться без цих плюшок, ще більше впаде рівень морально-психологічного забезпечення", — написав Симороз.

Військовослужбовець Олег Симороз вважає умови контракту для молоді дискримінаційними щодо старших бійців Фото: Скриншот

Військовий з ніком "друже Бук" так само назвав пропозицію влади несправедливою, але зауважив, що вона допоможе поповнити лави ЗСУ, і визнав цю ідею вдалою.

Деякі військові погоджуються, що умови контракту зі ЗСУ допоможуть мобілізувати молодь Фото: Скриншот

Контракт із ЗСУ з 18 років: що відомо

ЗМІ писали про підготовку реформи для призову до української армії для залучення до ЗСУ 18-25-річних чоловіків 24 січня. Тоді заступник глави Офісу президента полковник Павло Паліса анонсував "чесний контракт" з фінансовими стимулами, гарантіями навчання та забезпеченням діалогу між солдатами та командирами.

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого також повідомив журналістам про підготовку спецконтрактів із ЗСУ для молоді, а 10 лютого розкрив його деталі: безплатний вступ до ЗВО без іспитів, іпотека під 0% і виплати в розмірі одного мільйона гривень за рік добровільної служби.

11 лютого речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що військовослужбовці, які добровільно долучилися до ЗСУ до 25 років раніше, також можуть отримати мільйон. За його словами, для цього потрібно звернутися до свого командира, який розповість про алгоритм дій. Однак це стосується лише військовослужбовців, які долучились до Збройних сил з 24 лютого 2022 року.

Також Дмитро Лазуткін 11 лютого детальніше розповів про умови контракту для 18-річних. Виплату молоді люди отримуватимуть частинами: 200 тисяч одразу після підписання контракту, 300 тисяч протягом 5 робочих днів після проходження базового військового вишколу й фахового військового вишколу, і решту 500 тисяч гривень після завершення контракту. Крім цього, молодим людям виплачуватимуть зарплату, а після завершення служби вони матимуть право на пільгову іпотеку під 0% за програмою "єОселя". Речник Міноборони зазначив, що молодь мобілізуватимуть на бойові посади для виконання завдань на фронті.

12 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що заявку на контракт зі ЗСУ молоді українці віком від 18 до 24 років можуть подати в "Резерв+".