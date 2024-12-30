Бейонсе відреагувала на рішення судді у справі її чоловіка Jay-Z

Бейонсе спочатку планувала зайнятися публічним відбілюванням репутації чоловіка, але тепер вирішила дотримуватися іншого підходу.

Related video

Після того як суддя Аналіса Торрес відмовила адвокатам Jay-Z у розкритті імені жінки, яка звинуватила репера у зґвалтуванні, коли їй було 13 років, Бейонсе визнала, що "нічого не може зробити", пише Daily Mail.

За словами джерела з оточення артистки, Бейонсе має намір бути поруч із чоловіком.

"Вона на 1000% вірить йому. Але з цим дуже важко мати справу, не тільки тому, що все це перебуває на очах у громадськості, а й тому, що для матері доньки, яка на той час була в тому самому віці, що й обвинувачка, це розриває серце. Бейонсе, якій пощастило жити так, що вона зазвичай сама контролює свою історію, тепер мусить із цим впоратися, і вона нічого не може зробити, окрім як підтримувати свого чоловіка та бути поруч один з одним, поки юридичний бік питання триває своєю чергою".

З огляду на те, що сім'я – дуже публічна, співачка може зробити тільки "певну кількість речей", здатних вплинути на громадську думку.

Зараз Бейонсе прагне повернутися до свого звичайного життя якомога швидше.

Бейонсе вірить у невинність Jay-Z Фото: Getty Images

"Вона молиться, щоб це скоро закінчилося і не затягнулося. Усі хочуть повернутися до свого життя, і всі хочуть бути щасливими. Єдиний позитивний момент, який може з цього вийти, – це те, що згодом вони стануть міцнішою родиною. Тому що зараз це затьмарює їхнє в іншому прекрасне життя", – каже інформатор.

Інший інсайдер додав, що те, що трапилося, викликало чимало емоційних потрясінь у Бейонсе, і якщо раніше вона планувала особисто взятися за відбілювання репутації чоловіка, то тепер вирішила використовувати інший підхід:

"Вона знає, що має дозволити цьому трапитися і більше не намагатися втручатися, тому що це насправді її взагалі не стосується".

Жінка, яка в судових документах проходить під псевдонімом Джейн Доу, стверджує, що Картер разом з опальним репером Шоном "Дідді" Комбсом накачали її наркотиками і зґвалтували, коли їй було 13 років, на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000 у Нью-Йорку.

Зі свого боку Шон Картер (справжнє ім'я Jay-Z) стверджує, що всі звинувачення брехливі, а також звинуватив адвоката потерпілої Тоні Бузбі в шантажі та здирництві.

Позов Бузбі проти Jay-Z є частиною серії цивільних позовів, які він подав проти 55-річного Шона Комбса, він же Puff Daddy, якого звинувачують у секс-торгівлі, сексуальних зґвалтуваннях і низці інших тяжких злочинів.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе під час виступу показала заборонений жест.