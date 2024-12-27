Суддя у справі Jay-Z поставила на місце його адвоката

Суддя Аналіса Торрес звинуватила адвоката репера Алекса Спіро в підбурюванні та нападках.

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Адвокат американського репера Шона Картера, більше відомого як Jay-Z, Алекс Спіро зазнав невдачі після того, як суддя Аналіса Торрес відхилила вимогу припинити справу за звинуваченням у груповому зґвалтуванні неповнолітньої або оприлюднити ім'я жінки, яка подала позов проти його клієнта, повідомляє Daily Mail.

Торрес стала на бік свого обвинувача, надавши позивачці анонімність на наступному етапі розгляду і розкритикувавши Спіро в процесі.

Жінка під псевдонімом Джейн Доу, стверджує, що Картер разом з опальним репером Шоном "Дідді" Комбсом накачав її наркотиками і зґвалтував, коли їй було 13 років, на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000 у Нью-Йорку.

Картер категорично відкидає ці звинувачення, назвавши їх безпідставними, а її адвоката Тоні Бузбі він звинуватив у фальсифікації "неправдивої заяви".

У п'ятисторінковій заяві суддя Торрес засудила нахабні юридичні маневри Спіро, назвавши їх "агресивними" і сповненими "підбурювальницьких висловлювань і нападок ">ad hominem".

Вона звинуватила адвоката Jay-Z у спробі "прискорити судовий процес", неодноразово подаючи клопотання про розкриття особи Джейн Доу і припинення справи.

"Невпинне подання адвокатом Картера войовничих клопотань, що містять підбурювальні висловлювання і нападки ad hominem, є недоречним, марною тратою судових ресурсів і тактикою, яка навряд чи принесе користь його клієнту. Суд не буде прискорювати судовий процес тільки тому, що цього вимагає адвокат", — заявила суддя.

Анонімність Джейн Доу буде збережено наразі, оскільки "терези чинників схиляються на користь того, щоб дозволити позивачу залишатися анонімним, принаймні на цьому етапі судового розгляду".

Позов Бузбі проти Jay-Z є частиною серії цивільних позовів, які він подав проти 55-річного Шона Комбса, він же Puff Daddy, який перебуває у в'язниці в Нью-Йорку, очікуючи на суд за федеральними звинуваченнями в тому, що він примушував і ображав жінок протягом багатьох років.

Jay-Z заявив, що позов проти нього є частиною спроби вимагання. Після того, як звинувачення стали надбанням громадськості, він швидко опублікував заяву, в якій звинуватив Бузбі у спробі шантажу.

Зі свого боку Бузбі відповів, що не стане розвінчувати нападки на нього, і справедливий вердикт у справі винесуть не ЗМІ та адвокати Картера, а суд.

Раніше Фокус писав, що зіркові гості вечірок Puff Daddy заплатили своїм жертвам за мовчання.