Судья по делу Jay-Z поставила на место его адвоката

Судья Аналиса Торрес обвинила адвоката рэпера Алекса Спиро в подстрекательстве и нападках.

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Адвокат американского рэпера Шона Картера, больше известного как Jay-Z, Алекс Спиро потерпел неудачу после того, как судья Аналиса Торрес отклонила требование прекратить дело по обвинению в групповом изнасиловании несовершеннолетней или обнародовать имя женщины, подавшей иск против его клиента, сообщает Daily Mail.

Торрес встала на сторону своего обвинителя, предоставив истице анонимность на следующем этапе разбирательства и раскритиковав Спиро в процессе.

Женщина под псевдонимом Джейн Доу, утверждает, что Картер вместе с опальным рэпером Шоном "Дидди" Комбсом накачал ее наркотиками и изнасиловал, когда ей было 13 лет, на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 в Нью-Йорке.

Картер категорически отвергает эти обвинения, назвав их безосновательными, а ее адвоката Тони Бузби он обвинил в фальсификации "ложного заявления".

В пятистраничном заявлении судья Торрес осудила нахальніе юридические маневры Спиро, назвав их "агрессивными" и наполненными "подстрекательскими высказываниями и нападками ad hominem".

Она обвинила адвоката Jay-Z в попытке "ускорить судебный процесс", неоднократно подавая ходатайства о раскрытии личности Джейн Доу и прекращении дела.

"Неустанная подача адвокатом Картера воинственных ходатайств, содержащих подстрекательские высказывания и нападки ad hominem, является неуместной, пустой тратой судебных ресурсов и тактикой, которая вряд ли принесет пользу его клиенту. Суд не будет ускорять судебный процесс только потому, что этого требует адвокат", – заявила судья.

Анонимность Джейн Доу будет сохранена на данный момент, поскольку "весы факторов склоняются в пользу того, чтобы позволить истцу оставаться анонимным, по крайней мере, на этом этапе судебного разбирательства".

Иск Бузби против Jay-Z является частью серии гражданских исков, которые он подал против 55-летнего Шона Комбса, он же Puff Daddy, который находится в тюрьме в Нью-Йорке, ожидая суда по федеральным обвинениям в том, что он принуждал и оскорблял женщин в течение многих лет.

Jay-Z заявил, что иск против него является частью попытки вымогательства. После того, как обвинения стали достоянием общественности, он быстро опубликовал заявление, в котором обвинил Бузби в попытке шантажа.

В свою очередь Бузби ответил, что не станет развенчивать нападки на него, и справедливый вердикт в деле вынесут не СМИ и адвокати Картера, а суд.

Ранее Фокус писал, что звездные гости вечеринок Puff Daddy заплатили своим жертвам за молчание.