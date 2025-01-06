Дочка хворого на деменцію Джека Ніколсона вперше за майже два роки показала батька (фото)
Після того, як 2021 року стало відомо про важке захворювання актора, він практично перестав з'являтися на публіці.
Триразовий володар "Оскара" і 12-разовий номінант на цю премію Джек Ніколсон у свої 87 років практично не з'являється на публіці. Актор страждає на деменцію, і в ньому складно впізнати голлівудську ікону, яка зводила з розуму мільйони шанувальників по всьому світу. Дочка актора Лоррейн, поділилася рідкісним знімком батька, показавши, який він має вигляд зараз.
На фото Лоррейн усміхається, обіймаючи батька за плечі, а він кладе руку їй на руку.
"Твій тато має чудовий вигляд", – написала в коментарях режисерка Ненсі Мейєрс, яка знімала Джека у фільмі 2003 року "Кохання за правилами і без".
Востаннє Джека фотографували на публічному заході у квітні 2023 року, коли він спостерігав за грою своєї команди "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Мемфіс Гріззліс" у плей-офф НБА. У відео, опублікованому в X (раніше відомому як Twitter) на той час, можна було побачити зірку "Відступників", яка обіймається і тисне руку легенді "Лейкерс" Леброну Джеймсу.
У каруселі також є кадр, де Лоррейн позує зі своїм 32-річним братом Реєм, 26-річним племінником Дьюком Ніколсоном та його дівчиною Девін Лі Карлсон. Дьюк, також актор, — син старшої дитини Джека, дочки Дженніфер Ніколсон, якій зараз 61 рік.
Лоррейн і Рей – діти Джека Ніколсона і його колишньої партнерки Ребекки Бруссард.
Колись Лоррейн казала, що в її батька є для неї особливе прізвисько.
"Відтоді, як я була дитиною, він називав мене "Perf", скорочено від perfect", – поділилася вона.
Лоррейн відвідувала різні заходи зі своїм батьком упродовж багатьох років, включно із "Золотим глобусом" 2007 року, і відтоді пішла його стопами. Після закінчення Університету Брауна Лоррейн продовжила кар'єру в кіноіндустрії, отримавши роль у фільмі "Серфер душі" 2011 року і дебютувавши як режисер на кінофестивалі Tribeca 2017 року з прем'єрою свого короткометражного фільму "Шлюпка життя".
Її брат Рей теж став актором.
Інформація про те, що Джек Ніколсон страждає на деменцію, з'явилася 2021 року. Він спочатку втратив мовні навички, а потім з'явилися й провали в пам'яті. Він боїться виходити зі свого будинку в Лос-Анджелесі, втратив відчуття простору і часу та майже не впізнає рідних і близьких.
Раніше Фокус писав, коли Джек Ніколсон пішов з професії.