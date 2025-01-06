Дочь больного деменцией Джека Николсона впервые за почти два года показала отца (фото)

После того, как в 2021 году стало известно о тяжелом заболевании актера, он практически перестал появляться на публике.

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Трехкратный обладатель "Оскара" и 12-кратный номинант на эту премию Джек Николсон в свои 87 лет практически не появляется на публике. Актер страдает деменцией, и в нем сложно узнать голливудскую икону, которая сводила с ума миллионы поклонников по всему миру. Дочь актера Лоррейн, поделилась редким снимком отца, показав, как он выглядит сейчас.

На фото Лоррейн улыбается, обнимая отца за плечи, а он кладет руку ей на руку.

"Твой папа выглядит великолепно", – написала в комментариях режиссер Нэнси Мейерс, которая снимала Джека в фильме 2003 года "Любовь по правилам и без".

Лоррейн Николсон со своим больным отцом Фото: lnicholson/instagram

В последний раз Джека фотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года, когда он наблюдал за игрой своей команды "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Мемфис Гриззлис" в плей-офф НБА. В видео, опубликованном в X (ранее известном как Twitter) в то время, можно было увидеть звезду "Отступников", обнимающуюся и пожимающую руку легенде "Лейкерс" Леброну Джеймсу.

В карусели также есть кадр, где Лоррейн позирует со своим 32-летним братом Рэем, 26-летним племянником Дьюком Николсоном его девушкой Дэвин Ли Карлсон. Дьюк, иоже актер, – сын старшего ребенка Джека, дочери Дженнифер Николсон, которой сейчас 61 год.

В центре – Лоррейн с братом Рэем

Лоррейн и Рэй – дети Джека Николсона и его бывшей партнерши Ребекки Бруссард.

Лоррейн и ее мать Ребекка Бруссард

Когда-то Лоррейн говорила, что у ее отца есть для нее особое прозвище.

"С тех пор, как я была ребенком, он называл меня "Perf", сокращенно от perfect", — поделилась она.

Лоррейн посещала различные мероприятия со своим отцом на протяжении многих лет, включая "Золотой глобус" в 2007 году, и с тех пор пошла по его стопам. После окончания Университета Брауна Лоррейн продолжила карьеру в киноиндустрии, получив роль в фильме "Серфер души" в 2011 году и дебютировав в качестве режиссера на кинофестивале Tribeca в 2017 году с премьерой своего короткометражного фильма "Шлюпка жизни".

Ее брат Рэй тоже стала актером.

Информация о том, что Джек Николсон страдает деменцией, появилась в 2021 году. Он сначала потерял речевые навыки, а затем появились и провалы в памяти. Он боится выходить из своего дома в Лос-Анджелесе, потерял чувство пространства и времени и почти не узнает родных и близких.

Ранее Фокус писал, когда Джек Николсон ушел из профессии.