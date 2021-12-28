84-летний актер Джек Николсон страдает деменцией и не выходит из дома

Актер не снимается с 2010 года. Физически он дееспособен, но его разум не в порядке, сообщают инсайдеры, близкие к семье актера.

Успешная актерская, режиссерская и продюсерская карьера Джека Николсона продолжалась более 50 лет. Он номинировался на "Оскар" рекордные 12 раз — и трижды становился обладателем кинопремии. Но в свои 84 года некогда выдающийся актер практически не появляется на публике. И, по некоторым сведениям, даже не выходит из дома. За ним присматривают дети. Об этом сообщает Daily Express.

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Николсон не снимался в фильмах с 2010 года, у него — деменция. Физически он вполне дееспособен, но его разум не в порядке, сообщают инайдеры, близкие к семье актера.

Широкой общественности актер стал известным благодаря ролям в культовых фильмах, таких как "Пролетая над гнездом кукушки", снятому по одноименной книге Кена Кими, и "Сияние" (экранизация произведения Стивена Кинга).

В 2010 году он сыграл роль в комедии "Как знать…".

Ранее Фокус сообщал о смерти режиссера фильмов "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь" Жана-Марка Валле. Канадский режиссер и сценарист умер на 59-м году жизни в своем коттедже недалеко от Квебека.