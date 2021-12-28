84-річний актор Джек Ніколсон страждає на деменцію і не виходить з дому

Актор не знімається з 2010 року. Фізично він дієздатний, але його розум не в порядку, повідомляють інсайдери, близькі до сім'ї актора.

Успішна акторська, режисерська та продюсерська кар'єра Джека Ніколсона тривала понад 50 років. Він номінувався на "Оскар" рекордні 12 разів — і тричі ставав володарем кінопремії. Але у свої 84 роки видатний актор практично не з'являється на публіці. І, за деякими відомостями, навіть не виходить з дому. За ним наглядають діти. Про це повідомляє Daily Express.

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Ніколсон не знімався у фільмах з 2010 року, у нього деменція. Фізично він цілком дієздатний, але його розум не в порядку, повідомляють інсайдери, близькі до сім'ї актора.

Широкому загалу актор став відомим завдяки ролям у культових фільмах, таких як "Пролітаючи над гніздом зозулі", знятому за однойменною книгою Кена Кімі, та "Сяйво" (екранізація твору Стівена Кінга).

У 2010 році він зіграв роль у комедії "Як знати…".

Раніше Фокус повідомляв про смерть режисера фільмів "Далласький клуб покупців" та "Велика маленька брехня" Жана-Марка Валле. Канадський режисер і сценарист помер на 59-му році життя у своєму котеджі неподалік Квебеку.