"Жінка-кішка" Джослін Вільденштейн, яка промотала мільярди доларів, залишила величезні борги

На момент смерті Джослін Вільденштейн перебувала під арештом за неповагу до суду. Сума її боргів обчислюється сотнями тисяч доларів.

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Після смерті світської левиці Джослін Вільденштейн, відомої, як "жінка-кішка" через численні пластичні операції, у неї залишилися колосальні борги, повідомляє Mail.Online. Ба більше, вона перебувала під арештом на момент своєї смерті за ігнорування численних судових постанов, пов'язаних із неоплаченим боргом у розмірі $344 тисячі.

За інформацією таблоїду, суддя Мінья Санчес-Льйоренс видала судовий наказ про накладення арешту після того, як світська левиця, любителька пластичної хірургії, не з'явилася на слухання у справі про неповагу до суду 23 жовтня в Маямі. Документ наказував шерифам по всьому штату взяти 84-річну Вільденштейн під варту і навіть відправити її до в'язниці доти, доки її не доправлять до суду.

"Обвинувачена може бути поміщена до в'язниці округу Маямі-Дейд до якнайшвидшого надання їй можливості постати перед судом. "Однак обвинувачена може бути звільнена після внесення застави в розмірі $1000", – говорилося у вердикті.

В останні тижні до смерті Джослін разом із нареченим Ллойдом Кляйном жила в Парижі. Невідомо, чи планувала вона повернутися до США, де їй також загрожувало виселення з її квартири в Майамі-Біч у межах окремого позову про виселення, поданого лише кілька тижнів тому.

Згідно з судовими записами, отриманими журналістами, Вільденштейн нібито заборгувала Regal Jewelry and Gift Shop $268 тисяч за дорогоцінне каміння, яке вона їм не повернула. Ще $75 928 набігло у вигляді відсотків.

Якби Вільденштейн дожила до арешту, він би став для неї другим у її житті. Раніше вона вже була за ґратами після того, як роздряпала Ллойду обличчя. Пізніше пара залагодила свої розбіжності і раділа, коли справу було припинено. У 2017 році вони оголосили про свої заручини.

Мати двох дітей Джослін колись була однією з найбагатших розлучених жінок на планеті після того, як отримала колосальну компенсацію в розмірі $2,5 мільярда після розлучення зі своїм колишнім чоловіком, арт-дилером Алеком Вільденштейном 1999 року.

Незважаючи на те, що Вільденштейн отримала статки, які більшість людей коли-небудь могли собі уявити, вона примудрилася розтратити їх на екстравагантні покупки пластичної хірургії, одягу, коштовностей, творів мистецтва і навіть десятки тисяч доларів щорічних телефонних рахунків. Одного разу вона заявила, що більша частина її багатства зникла, тому що одна з картин, яка була частиною трасту, створеного для неї в рамках шлюборозлучного процесу, що приписується Дієго Веласкесу, виявилася підробкою.

Ходили чутки, що вона витратила близько мільйона доларів, поки заява про банкрутство не засвідчила, що на її поточному рахунку нічого не залишилося, і Джослін виживала на $900 на місяць у вигляді соцдопомоги.

Незважаючи на величезні борги, Джослін продовжувала вести розкішне життя зі своїм нареченим Ллойдом Кляйном

Розкішну квартиру Вільденштейн у Нью-Йорку, що складається з трьох суміжних квартир у шикарній вежі Trump World Tower, продали для погашення боргів на загальну суму $6,38 мільйона.

Але її житлові проблеми продовжилися в Саншайн-Стейт, де на початку цього року її вигнали з квартири в Маямі-Біч за $4000 на місяць, яку Кляйн зняв для неї. Згідно зі скаргою від жовтня 2023 року, пара заборгувала $12 тисяч за неоплачену оренду дорогої двокімнатної квартири в кварталі від океану. 57-річний модельєр Кляйн відповів зустрічним позовом, наполягаючи на тому, що на нерухомості були "значні пошкодження пліснявою і зяючі дірки в стелі".

Суддя постановив, що це недостатня підстава для утримання орендної плати, і у квітні було вручено повідомлення про виселення.

Раніше Фокус писав, якими були останні години життя Джослін.