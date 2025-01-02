Наречений "жінки-кішки" Джослін Вільденштейн розповів про останні хвилини її життя

Пара проводила час у Парижі та готувалася до яскравої зустрічі Нового року. Раніше ніщо не вказувало на серйозні проблеми зі здоров'ям у Джослін.

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57-річний модельєр Ллойд Кляйн, який був партнером 84-річної "жінки-кішки" Джослін Вільденштейн понад 20 років, уперше після її смерті порушив мовчання і розповів People, якими були останні години життя його нареченої. Пара заручилася 2017 року, але так і не дійшла до вівтаря.

Джослін померла напередодні Нового року. Разом із нареченим вона прилягла, щоб відпочити перед вечіркою, передчуваючи яскраву зустріч 2025-го. Однак коли Ллойд прокинувся, він побачив, що його наречена не рухається. Коли він торкнувся її, то зрозумів, що вона мертва.

"Вона померла уві сні дуже мирно. Це дуже сумно. Це надзвичайно сумно. Дуже сумно лежати зі своєю другою половинкою, яку я знаю 21 рік, і чекати зустрічі Нового року, а потім виявити її холодною. У нас була прекрасна щаслива година того ж вечора. Ми готувалися до Нового року, трохи подрімали, щоб мати гарний вигляд, перш ніж одягнутися", — сказав він, згадуючи години перед її смертю.

Коли його запитали про причину її смерті, Кляйн сказав, що у неї був флебіт, захворювання, при якому утворюється тромб і закупорює одну або кілька вен, часто на ногах.

"Через флебіт ноги були дуже, дуже опухлими, кров була заблокована, і в мозок не надходив кисень. І ми спали, і коли я прокинувся, я сказав: "Джослін, нам потрібно прокинутися, нам потрібно одягнутися", а вона замерзла і була мертва", — продовжив він.

При цьому, зазначив Ллойд, її захворювання ніяк не завадило їм провести чудово час у Парижі, вона здавалася абсолютно здоровою:

"Ми були в Ritz два дні тому. Ми вечеряли. До цього ми приїхали на Тиждень моди в Chanel. Все було добре, все було добре".

За тиждень до смерті Джослін виглядала дуже бадьорою

Ллойд зазначив, що ще зовсім недавно вони з Джослін влаштовували вечірки, і світська левиця була бездоганна і "на піку своєї форми".

Він також зазначив, що вона кілька разів з'являлася на телебаченні в цей час і мала "надзвичайно красивий вигляд".

"Два місяці тому вона відвідала показ Chanel. Усі запросили нас на вечерю. Усі вітали її на червоній доріжці. Папараці слідували за нами. Це було повернення в Париж. Ми були на вершині своєї гри. Все було на вершині", — підсумував Кляйн.

Джослін Вільденштейн, яку назвали однією з найвідоміших жертв пластичної хірургії, померла в Парижі від тромбоемболії легеневої артерії. За життя вона неодноразово говорила, що не робила жодних операцій.

Раніше Фокус писав, який вигляд мала "жінка-кішка" до пластичних операцій.