"Жінка-кішка" заявила, що ніколи не робила пластичних операцій (фото)

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій. Першу операцію жінка зробила на догоду чоловікові-мільярдеру, який дуже любив кішок. Тепер, через кілька десятиліть, вона це заперечує.

Швейцарська світська левиця Джослін Вільденштейн, відома публіці як "жінка-кішка", 27 листопада в інтерв'ю Sun заявила, що ненавидить уколи ботоксу і пластичних операцій не робила.

84-річна жінка стала знаменитою завдяки своїй разючій трансформації. Зараз Джослін стверджує, що її зовнішність природна, вона не тільки не робила операцій, а й не любить ботокс і філери.

"Я не робила пластичну операцію, я боюся того, що може статися, і не люблю носити щось важке, іноді це жахливо... Мені не подобається ботокс. У всіх різна реакція на нього. Я робила ботокс лише двічі. Не знаю, чи алергія у мене, але, коли я його робила, мені було недобре. Результат був не дуже хорошим, моє обличчя розпухло", — поділилася Вільденштейн.

Щоправда, пояснювати зміни рис свого обличчя за останні десятиліття вона не стала. Світська левиця регулярно дивує шанувальників своїми фотографіями з минулого, що демонструють її красу. У молодості вона була справжньою красунею із зовсім іншими рисами обличчя.

Джослін Вільденштейн у молодості

Що відомо про операції Джослін Вільденштейн

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій. Свою першу операцію вона зробила на догоду чоловікові-мільярдеру, артдилеру Алеку Вільденштейну. Вона вперше лягла під ніж через рік після весілля 1978 року.

Її чоловік був зачарований кішками, тож заради нього жінка змінила розріз очей на котячий. Потім Джослін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, сильно "надула" губи, які згодом трохи зменшила. Зрештою з чоловіком вона розлучилася, а всі ці експерименти зробили її обличчя моторошним, і окрім прізвиська "жінка-кішка", вона дістала прізвисько "наречена Франкенштейна". Наразі Джослін перебуває в романтичних стосунках із 57-річним модельєром Ллойдом Кляйном.

Джослін Вільденштейн зі своїм нареченим Фото: Getty Images

Нагадаємо, 9 жовтня Фокус писав про те, що "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн сходила на побачення зі своїм нареченим.