84-річна "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн сходила на побачення зі своїм нареченим (фото)

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій. Першу операцію жінка зробила на догоду чоловікові-мільярдеру, який дуже любив котів.

Related video

Швейцарська світська левиця Джослін Вільденштейн, яка відома публіці, як "жінка-кішка", була помічена на прогулянці 8 жовтня 2024 року в Парижі разом зі своїм нареченим, модельєром Ллойдом Кляйном, повідомляє Мirror.

84-річна Джослін відвідала ресторан із 57-річним Кляйном. Для вечірнього виходу у світ знаменитість одягла прозорий топ з леопардовим принтом і шкіряні штани. Свій образ "жінка-кішка" доповнила укороченим кожушком з натурального хутра, чорними черевиками з відкритим носком на високих підборах і дизайнерською сумочкою. Вона позувала для фото, виблискуючи дорогими прикрасами: каблучкою з 26-каратним жовтим діамантом, яка ідеально поєднувалася з розкішною діамантовою підвіскою.

Ллойд Кляйн і Джослін Вільденштейн Фото: Getty Images

Її партнер Ллойд мав чепурний вигляд у чорному піджаку і краватці-метелику. Він доповнив образ темно-синіми джинсами і чорними шкіряними туфлями.

Що відомо про Джослін Вільденштейн

Джослін Вільденштейн називають найвідомішою жертвою пластичних операцій. Свою першу операцію вона зробила на догоду чоловікові-мільярдеру Алеку Вільденштейну. Вона вперше лягла під ніж через рік після весілля 1978 року. Її чоловік любив котів, і заради нього жінка змінила розріз очей на котячий. Потім Джослін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, сильно "надула" губи, які згодом трохи зменшила.

Усі ці експерименти зробили її обличчя моторошним, і вона, крім прізвиська "жінка-кішка", отримала прізвисько "наречена Франкенштейна". Останнім часом світська левиця рідко з'являється на публіці. Вона живе в Нью-Йорку зі своїм давнім нареченим Ллойдом Кляйном. Відомо, що пара заручена з 2017 року, але досі офіційно свої стосунки закохані так і не оформили. Чоловік подарував коханій каблучку з діамантом у 32 карати, яка, за чутками, "коштує мільйони".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джослін Вільденштейн відфотошопила себе до невпізнання.