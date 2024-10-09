84-летняя "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн сходила на свидание со своим женихом (фото)
Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Первую операцию женщина сделала в угоду мужу-миллиардеру, который очень любил кошек.
Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн, которая известна публике, как "женщина-кошка" была замечена на прогулке 8 октября 2024 года в Париже вместе со своим женихом, модельером Ллойдом Кляйном, сообщает Мirror.
84-летняя Джослин посетила ресторан с 57-летним Кляйном. Для вечернего выхода в свет знаменитость надела прозрачный топ с леопардовым принтом и кожаные брюки. Свой образ "женщина-кошка" дополнила укороченным полушубком из натурального меха, черными ботинками с открытым носком на высоких каблуках и дизайнерской сумочкой. Она позировала для фотографий, сверкая дорогими украшениями: кольцом с 26-каратным желтым бриллиантом, которое идеально сочеталось с роскошной бриллиантовой подвеской.
Ее партнер Ллойд выглядел щеголевато в черном пиджаке и галстуке-бабочке. Он дополнил образ темно-синими джинсами и черными кожаными туфлями.
Что известно о Джослин Вильденштейн
Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Свою первую операцию она сделала в угоду мужу-миллиардеру Алеку Вильденштейну. Она впервые легла под нож через год после свадьбы в 1978 году. Ее муж любил кошек, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила.
Все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и она, кроме прозвища "женщина-кошка", получила кличку "невеста Франкенштейна". В последнее время светская львица редко появляется на публике. Она живет в Нью-Йорке со своим давним женихом Ллойдом Кляйном. Известно, что пара помолвлена с 2017 года, но до сих пор официально свои отношения влюбленные так и не оформили. Мужчина подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом в 32 карата, которое, по слухам, "стоит миллионы".
Напомним, ранее сообщалось, что Джослин Вильденштейн отфотошопила себя до неузнаваемости.