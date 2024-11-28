"Женщина-кошка" заявила, что никогда не делала пластических операций (фото)

Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Первую операцию женщина сделала в угоду мужу-миллиардеру, который очень любил кошек. Теперь, спустя несколько десятилетий, она это отрицает.

Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн, которая известна публике, как "женщина-кошка", 27 ноября в интервью Sun заявила, что ненавидит уколы ботокса и пластических операций не делала.

84-летняя женщина стала знаменитой благодаря своей разительной трансформации. Сейчас Джослин утверждает, что ее внешность естественна и она не только не делала операций, но и не любит ботокс и филлеры.

"Я не делала пластическую операцию, я боюсь того, что может произойти, и не люблю носить что-то тяжелое, иногда это ужасно… Мне не нравится ботокс. У всех разная реакция на него. Я делала ботокс всего дважды. Не знаю, аллергия ли у меня, но, когда я его делала, мне было нехорошо. Результат был не очень хорошим, мое лицо распухло", — поделилась Вильденштейн.

Правда, объяснять изменения черт своего лица за последние десятилетия она не стала. Светская львица регулярно удивляет поклонников своими фотографиями из прошлого, демонстрирующими ее красоту. В молодости она была настоящей красавицей с совершенно другими чертами лица.

Джослин Вильденштейн в молодости

Что известно об операциях Джослин Вильденштейн

Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Свою первую операцию она сделала в угоду мужу-миллиардеру, арт-дилеру Алеку Вильденштейну. Она впервые легла под нож через год после свадьбы в 1978 году.

Ее муж был очарован кошками, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила. В конечном итоге с мужем она развелась, а все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и кроме прозвища "женщина-кошка", она получила кличку "невеста Франкенштейна". В данный момент Джослин состоит в романтических отношениях с 57-летним модельером Ллойдом Кляйном.

Джослин Вильденштейн со своим женихом Фото: Getty Images

Напомним, 9 октября Фокус писал о том, что "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн сходила на свидание со своим женихом.