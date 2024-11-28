"Женщина-кошка" заявила, что никогда не делала пластических операций (фото)
Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Первую операцию женщина сделала в угоду мужу-миллиардеру, который очень любил кошек. Теперь, спустя несколько десятилетий, она это отрицает.
Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн, которая известна публике, как "женщина-кошка", 27 ноября в интервью Sun заявила, что ненавидит уколы ботокса и пластических операций не делала.
84-летняя женщина стала знаменитой благодаря своей разительной трансформации. Сейчас Джослин утверждает, что ее внешность естественна и она не только не делала операций, но и не любит ботокс и филлеры.
"Я не делала пластическую операцию, я боюсь того, что может произойти, и не люблю носить что-то тяжелое, иногда это ужасно… Мне не нравится ботокс. У всех разная реакция на него. Я делала ботокс всего дважды. Не знаю, аллергия ли у меня, но, когда я его делала, мне было нехорошо. Результат был не очень хорошим, мое лицо распухло", — поделилась Вильденштейн.
Правда, объяснять изменения черт своего лица за последние десятилетия она не стала. Светская львица регулярно удивляет поклонников своими фотографиями из прошлого, демонстрирующими ее красоту. В молодости она была настоящей красавицей с совершенно другими чертами лица.
Что известно об операциях Джослин Вильденштейн
Джослин Вильденштейн называют самой известной жертвой пластических операций. Свою первую операцию она сделала в угоду мужу-миллиардеру, арт-дилеру Алеку Вильденштейну. Она впервые легла под нож через год после свадьбы в 1978 году.
Ее муж был очарован кошками, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила. В конечном итоге с мужем она развелась, а все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и кроме прозвища "женщина-кошка", она получила кличку "невеста Франкенштейна". В данный момент Джослин состоит в романтических отношениях с 57-летним модельером Ллойдом Кляйном.
Напомним, 9 октября Фокус писал о том, что "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн сходила на свидание со своим женихом.