Жених "женщины-кошки" Джослин Вильденштейн рассказал о последних минутах ее жизни

Пара проводила время в Париже и готовилась к яркой встрече Нового года. Ранее ничто не указывало на серьезные проблемы со здоровьем у Джослин.

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57-летний модельер Ллойд Кляйн, который был партнером 84-летней "женщины-кошки" Джослин Вильденштейн более 20 лет, впервые после ее смерти нарушил молчание и рассказал People, какими были последние часы жизни его невесты. Пара обручилась в 2017 году, но так и не дошла до алтаря.

Джослин скончалась в канун Нового года. Вместе с женихом она прилегла, чтобы отдохнуть перед вечеринкой, предвкушая яркую встречу 2025-го. Однако когда Ллойд проснулся, он увидел, что его невеста не двигается. Когда он коснулся ее, то понял, что она мертва.

"Она умерла во сне очень мирно. Это очень грустно. Это чрезвычайно грустно. Очень грустно лежать со своей второй половинкой, которую я знаю 21 год, и ждать встречи Нового года, а потом обнаружить ее холодной. У нас был прекрасный счастливый час в тот же вечер. Мы готовились к Новому году, немного вздремнули, чтобы хорошо выглядеть, прежде чем одеться", — сказал он, вспоминая часы перед ее кончиной.

Когда его спросили о причине ее смерти, Кляйн сказал, что у нее был флебит, заболевание, при котором образуется тромб и закупоривает одну или несколько вен, часто на ногах.

"Из-за флебита ноги были очень, очень опухшими, кровь была заблокирована, и в мозг не поступал кислород. И мы спали, и когда я проснулся, я сказал: "Джослин, нам нужно проснуться, нам нужно одеться", а она замерзла и была мертва", – продолжил он.

При этом, отметил Ллойд, ее заболевание никак не помешало им провести чудесно время в Париже, она казалась абсолютно здоровой:

"Мы были в Ritz два дня назад. Мы ужинали. До этого мы приехали на Неделю моды в Chanel. Все было хорошо, все было хорошо".

За неделю до смерти Джослин выглядела очень бодрой

Ллойд отметил, что еще совсем недавно они с Джослин устраивали вечеринки, и светская львица была безупречна и "на пике своей формы".

Он также отметил, что она несколько раз появлялась на телевидении в это время и выглядела "чрезвычайно красивой".

"Два месяца назад она посетила показ Chanel. Все пригласили нас на ужин. Все приветствовали ее на красной дорожке. Папарацци следовали за нами. Это было возвращение в Париж. Мы были на вершине своей игры. Все было на вершине", – подытожил Кляйн.

Джослин Вильденштейн, которую назвали одной из самых известных жертв пластической хирургии, скончалась в Париже от тромбоэмболии легочной артерии. При жизни она неоднократно говорила, что не делала никаких операций.

Ранее Фокус писал, как выглядела "женщина-кошка" до пластических операций.