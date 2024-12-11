Предполагаемый внебрачный сын Jay-Z раскритиковал рэпера

Раймир Саттертуэйт 10 лет пытается добиться от Jay-Z ДНК-теста для установления отцовства. но команда рэпера всячески препятствует этому. Все суды парень проиграл, но надежды не оставляет.

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31-летний Раймир Саттертуэйт, который уже 10 лет утверждает, что является внебрачным сыном 55-летнего музыкального магната Jay-Z, раскритиковал рэпера после того, как его и Шона Комбса обвинили в групповом изнасиловании 13-летней, пишет Daily Mail.

По его словам, он был "убит горем", услышав резкий ответ Шона Картера (настоящее имя Jay-Z) на поданный против него иск. Как известно, тот настаивал, что стал жертвой "попытки шантажа", а также заявил, что единственное, за что переживает, это то, что его детям, а особенно 12-летней дочери Блю Айви, начнут задавать в школе неудобные вопросы.

"Это одновременно душераздирающе и досадно видеть, как мистер Картер отвечает на обвинения такими уклончивыми действиями и нападками. Моей покойной матери Ванде было всего 16 лет, когда она забеременела мной, и в течение многих лет я стремился прояснить свою личность. Речь идет не о жадности или зрелище — речь идет о раскрытии правды и обеспечении того, чтобы все стороны были привлечены к ответственности", — заявил он в комментарии журналистам.

Раймир Саттертуэйт (слева) и Jay-Z

Картера обвиняют в нападении на женщину, которая в юридических документах указывается как Джейн Доу, на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 7 сентября 2000 года. Первоначально иск подали в Южном округе Нью-Йорка в октябре против Дидди, а 8 декабря в суд поступил обновленный документ, где была указана личность рэпера.

Рэпер все опроверг и настаивает на том, что он всегда боролся за "защиту детей".

Раймир воспользовался словами Картера и считает, что если тот "ценит идеалы чести и защиты детей", то должен прекратить отказываться признавать свое отцовство.

"Несмотря на мои усилия, господин Картер ни разу не написал мне письмо, чтобы ответить на эти утверждения – отрицать или признавать отцовство, или объяснить, почему его адвокат совершил это мошенничество. Если г-н Картер ценит идеалы чести и защиты детей, как он утверждает в своем письме, он должен сделать шаг вперед с прозрачностью. Он продолжает уклоняться и избегать", — подчеркнул молодой человек.

Мать Раймира Ванда утверждала, что у нее была интимная связь с Jay-Z в 1992 году, когда ей было 16, а ему 22. В то время у нее был роман с ее школьным возлюбленным Робертом Грейвсом. Вопрос об отцовстве Раймира не перерастал в юридическую тяжбу до 2010 года — через два года после того, как Картер женился на Бейонсе. Тогда Ванда обратилась в суд Пенсильвании с просьбой заставить обоих мужчин пройти тест на отцовство, чтобы определить, кто настоящий отец ее сына.

Мать Раймира Фото: Rymir Satterthwaite/Facebook

Раймир настаивает на том, что юридическая команда Jay-Z предприняла бесконечные попытки подорвать правовую систему, чтобы избежать прохождения теста. Было установлено, что у Саттертуэйта и Грейвса нет биологического родства.

Раймир 10 лет пытается добиться от рэпера теста на отцовство

В дальнейшем Раймир проиграл все возбужденные им дела об установлении отцовства.

"Я по-прежнему привержен поиску истины и справедливости для себя, своей матери и всех тех, кто заслуживает ответов и ответственности", — заявил он.

Ранее Фокус писал, что Jay-Z пошел войной против адвоката женщины, обвинившей его в изнасиловании.