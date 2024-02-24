Відомі українські зірки показали, яке фото у їх телефоні було останнім перед війною (фото)

Фотографії – це те, що дозволяє зберігати щасливі моменти, заморожувати час, дозволяючи нам повернутися та згадати минулі події. Переглядаючи архівні фото ми можемо відчувати сильні емоції та згадувати ті момент і почуття, які були у той час. Це ніби триматися за частинку минулого.

Related video

Після 24 лютого 2022 року у телефонах кожного українця архівні фото розділилися на два життя — до війни та після війни. У когось останнє фото перед війною зроблене на дні народженні, або прогулянці, хтось зафільмував останні кадри з рідними, яких, на жаль, більше немає в живих, а дехто сфотографував щось без значення. І для кожного ці фото тепер називаються "життя до війни". З нагоди 2-річчя війни в Україні Фокус підготував архівні фото українських зірок, які вони зробили напередодні повномасштабного вторгнення.

DEMCHUK Фото: Фото від менеджера

DEMCHUK

Співак DEMCHUK згадує про відпочинок у Карпатах, на який вони з друзями поїхали, щоб трішки зняти напругу, фото з тих днів і стали останніми в телефоні напередодні повномасштабного вторгнення.

"До початку повномасштабного вторгнення я з компанією друзів відпочивав у Карпатах. Ми поїхали покататись на бордах, щоб трохи зняти напругу й змінити київські висотки на засніжені гірські схили. Останні фото на моєму телефоні — це фото з нашої пацанської тусовки, де ми всі разом, посміхаємось і навіть не здогадуємось, що нас чекає далі. Дуже теплі спогади від цих фото, на них справжнє щасливе й безтурботне життя", — зізнався артист.

ENLEO Фото: Фото від менеджера

ENLEO

Співак ENLEO показав фото, яке він зробив у свій день народження, воно виявилося останнім, адже свято відбулося за два дні до війни.

"Остання фотографія перед війною зроблена вдень 22 лютого, у мій день народження. Я працював у музичній школі викладачем барабанів, натягнув шапку свого учня і він зробив це фото мені. Мирно і спокійно. А через день вже почалась війна. Хоча я до останнього в це не вірив. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення до нас в школу прийшов хлопчик, його також звали Микита. Він проходив стажування десь два тижні, а потім просто поїхав кудись посеред дня. Ми всі з нього сміялися, бо він так довго стажувався і поїхав в Польщу, думає, що буде війна. А вже через декілька днів, звичайно, сміявся, думаю, він, а не ми",- пригадав співак.

MЕLOVIN Фото: Фото від менеджера

MELOVINA

У телефоні співака MELOVINA останнім фото виявилося фото конструктора, який йому подарували шанувальники. Артист наскільки полюбляє Лего, що всю ніч напередодні війни провів за цим заняттям. Відповідно вирішив зберегти в архівах цей момент. Знімок був зроблений у ніч з 23-го на 24 лютого.

"У ніч з 23-го на 24 лютого я був удома, в Києві, і не спав. Відкрив подарунок від своїх фанатів і став збирати великий Lego рояль. Це мене так захопило, що було не до сну",- зізнався співак.

Анастасія Цимбалару Фото: Фото від менеджера

Анастасія Цимбалару

Акторка Анастасія Цимбалару розповіла, що її останнє фото напередодні війни, символічно було зі зброєю в руках.

"Останнє фото мирного життя іронічно зі зброєю в руках. Це був мій крайній знімальний день і хлопці на майданчику сміялись, адже впоратись з величезною гвинтівкою було дуже складно, тому на опанування пішло чимало часу. Навколо вже панувала напружена атмосфера через тривожні новини, але ніхто не вірив, що ці новини втіляться так скоро. На сьогодні ж, тисячі хлопців і дівчат без бойового досвіду тримають зброю в руках, щоб зберегти наші життя. І це не зйомки серіалу, тепер це наше життя. Я у невідплатному боргу перед кожним, хто має сміливість боронити свою землю",- уточнила актора.

LADA Фото: Фото від менеджера

LADA

Українська співачка LADA зізналася, що в архівах збереглася сімейна фотографія. Тоді у колі родини ніхто не хотів вірити в початок війни, однак наступний ранок підтвердив інше.

"Це був звичайний вечір, який нічим не відрізнявся від попереднього. Ми з батьками сиділи разом, розмовляли, дивились телевізор та сміялися. Не було ніякої тривоги, ми не розуміли, що наступного дня нас вже чекає повномасштабна війна. Хоч всі і обговорювали вторгнення в медіа, я була з тих людей, які до останнього не вірили, що це станеться. Здавалось, що це просто паніка. А зараз я дивлюсь на цю фотографію і розумію, наскільки змінилось життя. За один день. Раніше все було так безтурботно, а зараз ти увесь в думках: "Прилетить, не прилетить?",- відзначила співачка.

Читайте також: 24 лютого 2024 року: знайдення голови Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити

Фото: Фото від менеджера

ALENA OMARGALIEVA

ALENA OMARGALIEVА розповіла, що останнім перед 24 лютого в її телефоні також було родинне фото, яке сповнене позитивних емоцій

За кілька днів до 24 лютого ми з родиною були у новому ТРЦ. Ми гуляли, сміялись, знімали відео, робили сімейні фото. Пам’ятаю, що ми разом катались на оглядовому колесі, і вже тоді відчували якусь тривожність, адже розходилась інформація про можливе вторгнення. Проте нам дуже хотілось вірити, що всі ці питання вирішать, і нас лише залякують. Було перманентне відчуття чогось невідомого попереду.

Останнє фото на телефоні — Тамерлан, я та Тімур разом обіймаємось та усміхаємось. Вже згодом з фото й відео щасливих сімейних моментів Тамерлан зробив щемливе відео у ТікТок під пісню Chekson — "Скільки ще". Тоді це й надихнуло мене згодом заспівати її разом із Chekson у дуеті", — зізналася Альона.

Аніта Соловей Фото: Фото від менеджера

Аніта Соловей

Підприємиця та блогерка Аніта Соловей розповіла, що в архівах фотографій залишилось фото їх будинку, який вони будували до війни, але його довелося покинути.

"На світлині зображений будинок, який ми з чоловіком добудували за пів року до війни. Нам довелось його покинути. Дивлюсь на цю фотографію і розумію, наскільки цінне мирне життя. Життя, коли навколо немає війни та всього того, що вона за собою несе. За день до війни я намагалась не вводити себе в стрес і була дуже розслабленою. Я намагалась заспокоювати себе в’язанням, але все одно в голові вже були думки про війну та тривожність про майбутнє. На жаль, ця тривожність виявилась виправданою і з того часу ми живемо в таких жахливих реаліях",- відзначила блогерка.

Masha Danilova Фото: Фото від менеджера

Masha Danilova

Співачка Masha Danilova згадала, що за день до війни разом з мамою поїхала до монумента "Батьківщина-Мати", де знімала відео для підтримки українців. Саме воно виявилося останнім напередодні війни.

"У кожного в телефоні залишились спогади, які поділили життя на до і після. День був незвичайний, але достатньо стандартний для нас. Ми не пішли в той день у школу, а поїхали на вокал. Я пам'ятаю, що коли ми поверталися назад, мамі стало погано, тому певний час ми ще почекали в машині. Коли їй стало краще, чомусь вирішили поїхати до монумента "Батьківщина-Мати" і зняти відео в підтримку українців, бо саме тоді був стан нагнітання та напруження. А вже наступного дня почалась війна",- розповіла співачка.

Ірина Адоніна Фото: Фото від менеджера

Читайте також: Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ. "Ніхто не вірив, що ми вистоїмо", — Головком ЗСУ

Ірина Адоніна

Засновниця благодійного фонду United for Freedom, співзасновниця SOIVKA та інфлюенсерка Ірина Адоніна розповіла, що в телефоні досі зберігає фото з івенту напередодні, своє селфі, фото вагів на яких фіксувала свої параметри, адже як всі дівчата хотіла схуднути до літа.

"Перше фото з івенту Vogue, який був 22 лютого. Вже тоді всі говорили не про моду, а про війну. Всі ділилися своїми думками та переживаннями. Цей захід був про красу, але по відчуттях зовсім не схоже на якийсь світський захід. І ось ця тривога в повітрі не давала думати ні про що інше, крім війни. Але ми старались, як могли, відволікатись. 23 лютого, наприклад, у мене є фотографія ваг, тому що я теж, як не дивно, на весну скидала вагу. Селфі, зроблене в той же день, де я дивилась на світло і мені не подобалися зелені штори в гардеробній. Вже потім я передивлялась ці фото і розуміла, як це смішно виглядає зараз. 23 лютого ми разом з дітьми їхали в магазин, бо вже в той день зачинився садочок, вони трималися за руки і це також стало для мене важливим й щемливим моментом",- зізналася Ірина Адоніна.

Нікіта Кісельов Фото: Фото від менеджера

Нікіта Кісельов

Композитор та співак Нікіта Кісельов зізнався, що останнім на його телефоні було фото тепле та сонячне фото.

"Це був гарний, сонячний день. Чесно кажучи, не вірилось в те, що буде повномасштабна війна. Коли я бачу це фото, зроблене 23.02.2022, я розумію, що тієї людини, яка на цьому фото, вже немає. Все змінилось: сприйняття цього світу, ставлення до себе та оточення, з’явились нові цілі, нові місії. Зараз ми всі повинні допомагати одне одному, допомагати нашим захисникам, не падати духом та всіма силами йти до перемоги. Разом",- відзначив артист.

Фото: Фото від менеджера

TUMAZAR

Співак TUMAZAR зізнався, що останнім фото в телефоні напередодні війни виявилася цвітна капуста.

"Це остання фотка перед 24.02. Чесно? Не памʼятаю, навіщо сфотографував цю капусту. Але це стала остання на деякий час яскрава фотографія у моїй галереї", — зізнався артист.

Читайте також: Фокус представить Рейтинг "Друг України — 2023": хто з міжнародних політиків допомагав Києву