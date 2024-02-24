Известные украинские звезды показали, какое фото в их телефоне было последним перед войной (фото)

Фотографии — это то, что позволяет сохранять счастливые моменты, замораживать время, позволяя нам вернуться и вспомнить прошлые события. Просматривая архивные фото мы можем испытывать сильные эмоции и вспоминать те момент и чувства, которые были в то время. Это как держаться за частичку прошлого.

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После 24 февраля 2022 года в телефонах каждого украинца архивные фото разделились на две жизни — до войны и после войны. У кого-то последнее фото перед войной сделано на дне рождении, или прогулке, кто-то снял последние кадры с родными, которых, к сожалению, больше нет в живых, а некоторые сфотографировали что-то без значения. И для каждого эти фото теперь называются "жизнь до войны". По случаю 2-летия войны в Украине Фокус подготовил архивные фото украинских звезд, которые они сделали накануне полномасштабного вторжения.

ДЕМЧУК Фото: Фото от менеджера

DEMCHUK

Певец DEMCHUK вспоминает об отдыхе в Карпатах, на который они с друзьями поехали, чтобы немного снять напряжение, фото с тех дней и стали последними в телефоне накануне полномасштабного вторжения.

"До начала полномасштабного вторжения я с компанией друзей отдыхал в Карпатах. Мы поехали покататься на бордах, чтобы немного снять напряжение и сменить киевские высотки на заснеженные горные склоны. Последние фото на моем телефоне — это фото с нашей пацанской тусовки, где мы все вместе, улыбаемся и даже не догадываемся, что нас ждет дальше. Очень теплые воспоминания от этих фото, на них настоящая счастливая и беззаботная жизнь", — признался артист.

ЭНЛЕО Фото: Фото от менеджера

ENLEO

Певец ENLEO показал фото, которое он сделал в свой день рождения, оно оказалось последним, ведь праздник состоялся за два дня до войны.

"Последняя фотография перед войной сделана днем 22 февраля, в мой день рождения. Я работал в музыкальной школе преподавателем барабанов, натянул шапку своего ученика и он сделал это фото мне. Мирно и спокойно. А через день уже началась война. Хотя я до последнего в это не верил. Незадолго до начала полномасштабного вторжения к нам в школу пришел мальчик, его также звали Никита. Он проходил стажировку где-то две недели, а потом просто уехал куда-то посреди дня. Мы все над ним смеялись, потому что он так долго стажировался и поехал в Польшу, думает, что будет война. А уже через несколько дней, конечно, смеялся, думаю, он, а не мы",- вспомнил певец.

МЕЛОВИН Фото: Фото от менеджера

MELOVIN

В телефоне певца MELOVINA последним фото оказалось фото конструктора, который ему подарили поклонники. Артист насколько любит Лего, что всю ночь накануне войны провел за этим занятием. Соответственно решил сохранить в архивах этот момент. Снимок был сделан в ночь с 23-го на 24 февраля.

"В ночь с 23-го на 24 февраля я был дома, в Киеве, и не спал. Открыл подарок от своих фанатов и стал собирать большой Lego рояль. Это меня так увлекло, что было не до сна",- признался певец.

Анастасия Цимбалару Фото: Фото от менеджера

Анастасия Цимбалару

Актриса Анастасия Цимбалару рассказала, что ее последнее фото накануне войны, символично было с оружием в руках.

"Последнее фото мирной жизни иронично с оружием в руках. Это был мой крайний съемочный день и ребята на площадке смеялись, ведь справиться с огромной винтовкой было очень сложно, поэтому на освоение ушло немало времени. Вокруг уже царила напряженная атмосфера из-за тревожных новостей, но никто не верил, что эти новости воплотятся так скоро. На сегодня же, тысячи парней и девушек без боевого опыта держат оружие в руках, чтобы сохранить наши жизни. И это не съемки сериала, теперь это наша жизнь. Я в неоплатном долгу перед каждым, кто имеет смелость защищать свою землю",- уточнила актриса.

LADA Фото: Фото от менеджера

LADA

Украинская певица LADA призналась, что в архивах сохранилась семейная фотография. Тогда в кругу семьи никто не хотел верить в начало войны, однако следующее утро подтвердило другое.

"Это был обычный вечер, который ничем не отличался от предыдущего. Мы с родителями сидели вместе, разговаривали, смотрели телевизор и смеялись. Не было никакой тревоги, мы не понимали, что на следующий день нас уже ждет полномасштабная война. Хотя все и обсуждали вторжение в медиа, я была из тех людей, которые до последнего не верили, что это произойдет. Казалось, что это просто паника. А сейчас я смотрю на эту фотографию и понимаю, насколько изменилась жизнь. За один день. Раньше все было так беззаботно, а сейчас ты весь в мыслях: "Прилетит, не прилетит?", — отметила певица.

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Фото: Фото от менеджера

ALENA OMARGALIEVА

ALENA OMARGALIEVА рассказала, что последним перед 24 февраля в ее телефоне также было семейное фото, которое полно положительных эмоций

За несколько дней до 24 февраля мы с семьей были в новом ТРЦ. Мы гуляли, смеялись, снимали видео, делали семейные фото. Помню, что мы вместе катались на колесе обозрения, и уже тогда чувствовали какую-то тревожность, ведь расходилась информация о возможном вторжении. Однако нам очень хотелось верить, что все эти вопросы решат, и нас только запугивают. Было перманентное ощущение чего-то неизвестного впереди.

Последнее фото на телефоне — Тамерлан, я и Тимур вместе обнимаемся и улыбаемся. Уже потом с фото и видео счастливых семейных моментов Тамерлан сделал щемящее видео в ТикТок под песню Chekson — "Скільки ще". Тогда это и вдохновило меня впоследствии спеть ее вместе с Chekson в дуэте", — призналась Алена.

Анита Соловей Фото: Фото от менеджера

Анита Соловей

Предпринимательница и блогер Анита Соловей рассказала, что в архивах фотографий осталось фото их дома, который они строили до войны, но его пришлось покинуть.

"На фотографии изображен дом, который мы с мужем достроили за полгода до войны. Нам пришлось его покинуть. Смотрю на эту фотографию и понимаю, насколько ценна мирная жизнь. Жизнь, когда вокруг нет войны и всего того, что она за собой несет. За день до войны я старалась не вводить себя в стресс и была очень расслабленной. Я пыталась успокаивать себя вязанием, но все равно в голове уже были мысли о войне и тревожность о будущем. К сожалению, эта тревожность оказалась оправданной и с тех пор мы живем в таких ужасных реалиях",- отметила блогерша.

Маша Данилова Фото: Фото от менеджера

Маша Данилова

Певица Masha Danilova вспомнила, что за день до войны вместе с мамой поехала к монументу "Родина-Мать", где снимала видео для поддержки украинцев. Именно оно оказалось последним накануне войны.

"У каждого в телефоне остались воспоминания, которые разделили жизнь на до и после. День был необычный, но достаточно стандартный для нас. Мы не пошли в тот день в школу, а поехали на вокал. Я помню, что когда мы возвращались назад, маме стало плохо, поэтому некоторое время мы еще подождали в машине. Когда ей стало лучше, почему-то решили поехать к монументу "Родина-Мать" и снять видео в поддержку украинцев, потому что именно тогда было состояние нагнетания и напряжения. А уже на следующий день началась война",- рассказала певица.

Ирина Адонина Фото: Фото от менеджера

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Ирина Адонина

Основательница благотворительного фонда United for Freedom, соучредитель SOIVKA и инфлюенсерка Ирина Адонина рассказала, что в телефоне до сих пор хранит фото с ивента накануне, свое селфи, фото весов на которых фиксировала свои параметры, ведь как все девушки хотела похудеть к лету.

"Первое фото с ивента Vogue, который был 22 февраля. Уже тогда все говорили не о моде, а о войне. Все делились своими мыслями и переживаниями. Это мероприятие было о красоте, но по ощущениям совсем не похоже на какое-то светское мероприятие. И вот эта тревога в воздухе не давала думать ни о чем другом, кроме войны. Но мы старались, как могли, отвлекаться. 23 февраля, например, у меня есть фотография весов, потому что я тоже, как ни странно, на весну сбрасывала вес. Селфи, сделанное в тот же день, где я смотрела на свет и мне не нравились зеленые шторы в гардеробной. Уже потом я пересматривала эти фото и понимала, как это смешно выглядит сейчас. 23 февраля мы вместе с детьми ехали в магазин, потому что уже в тот день закрылся садик, они держались за руки и это также стало для меня важным и щемящим моментом",- призналась Ирина Адонина.

Никита Киселев Фото: Фото от менеджера

Никита Киселев

Композитор и певец Никита Киселев признался, что последним на его телефоне было фото теплое и солнечное фото.

"Это был хороший, солнечный день. Честно говоря, не верилось в то, что будет полномасштабная война. Когда я вижу это фото, сделанное 23.02.2022, я понимаю, что того человека, который на этом фото, уже нет. Все изменилось: восприятие этого мира, отношение к себе и окружающим, появились новые цели, новые миссии. Сейчас мы все должны помогать друг другу, помогать нашим защитникам, не падать духом и всеми силами идти к победе. Вместе", — отметил артист.

Фото: Фото от менеджера

TUMAZAR

Певец TUMAZAR признался, что последним фото в телефоне накануне войны оказалась цветная капуста.

"Это последняя фотка перед 24.02. Честно? Не помню, зачем сфотографировал эту капусту. Но это стала последняя на некоторое время яркая фотография в моей галерее", — признался артист.

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