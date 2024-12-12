Дика некомпетентність: іспанські ЗМІ зганьбилися перед матчем київського Динамо (фото)

Журналісти видання Marca показало відверту некомпетентність, написавши назву клубу "Динамо" та його приналежність до міста Києва з граматичними та лексичними помилками. На час публікації матеріалу іспанське видання не виправило текст і не пояснило причин.

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Профільне іспанське спортивне ЗМІ Marca показала невідповідний рівень своєї фаховості, коли написали, що український клуб "Динамо" (Київ) має стосунок до столиці РФ. Відповідний матеріал журналістів був оприлюднений на сайті видання.

В матеріалі йдеться про пресконференцію головного тренера команди "Реал Сосьєдад", із якою кияни зіграють 12 грудня в межах шостого туру Ліги Європи.

Помилки видання Marca (фото: скріншот)

Після неправильного написання відповідника назви, де мало бути Kyiv замість Kiev, журналісти провідного ЗМІ припустилися геть кричущої помилки. Вони чомусь вирішили, що київський футбольний клуб "Динамо" має стосунок до столиці РФ — Москви.

Помилки видання Marca (фото: скріншот)

На момент публікації матеріалу, Marca досі не виправила своїх помилок і не відредагувала їх. Також ЗМІ не коментує про те, яким чином журналісти припустилися таких фактологічних і орфографічних помилок.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як ЗМІ назвали українського голкіпера "Бенфіки" росіянином. У відповідь Анатолій Трубін залишивши лаконічне послання для журналістів у своїй соцмережі.

Також ми розповідали, як український футболіст переплив Тису й уклав контракт із клубом в Білорусі. Воротар Денис Шеліхов так і не зміг у спілкуванні з журналістами назвати війну війною, а Росію агресоркою. До того ж він вважає, що через тиждень про його вчинок в Україні вже забудуть.