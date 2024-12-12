Дикая некомпетентность: испанские СМИ опозорились перед матчем киевского Динамо (фото)

Журналисты издания Marca показали откровенную некомпетентность, написав название клуба "Динамо" и его принадлежность к городу Киеву с грамматическими и лексическими ошибками. На момент публикации материала испанское издание не исправило текст и не объяснило причин.

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Профильное испанское спортивное СМИ Marca показала несоответствующий уровень своей профессиональности, когда написали, что украинский клуб "Динамо" (Киев) имеет отношение к столице РФ. Соответствующий материал журналистов был обнародован на сайте издания.

В материале говорится о пресс-конференции главного тренера клуба "Реал Сосьедад", с которым киевляне сыграют 12 декабря в рамках шестого тура Лиги Европы.

Ошибки издания Marca (фото: скриншот)

После неправильного написания соответствия названия, где должно было быть Kyiv вместо Kiev, журналисты ведущего СМИ допустили совершенно вопиющую ошибку. Они почему-то решили, что киевский футбольный клуб "Динамо" имеет отношение к столице РФ — Москве.

Ошибки издания Marca (фото: скриншот)

На момент публикации материала, Marca до сих пор не исправила своих ошибок и не отредактировала их. Также СМИ не комментирует о том, каким образом журналисты допустили такие фактологические и орфографические ошибки.

Напомним, Фокус писал о том, как СМИ назвали украинского голкипера "Бенфики" россиянином. В ответ Анатолий Трубин оставив лаконичное послание для журналистов в своей соцсети.

Также мы рассказывали, как украинский футболист переплыл Тису и заключил контракт с клубом в Беларуси. Вратарь Денис Шелихов так и не смог в общении с журналистами назвать войну войной, а Россию агрессором. К тому же он считает, что через неделю о его поступке в Украине уже забудут.