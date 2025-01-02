Оккупанты попали в дом, где расположена квартира Оли Поляковой

Оля Полякова поделилась подробностями о последствиях попадания обломка российского "шахеда" в ее жилой дом, где она не проживала почти четыре года. Певица также выразила соболезнования погибшим во время этой атаки.

Related video

Жилой дом в центре Киева, частью которого является квартира певицы Оли Поляковой, пострадал в результате российской атаки 1 января. Об этом Оля Полякова рассказала в своих Instagram-историях, показав кадры с места происшествия.

Так, в Печерском районе столицы осколок российского "шахеда" попал в многоэтажку, вызвав частичные разрушения.

Обстрел Киева Фото: скрин

"Мой дом объединен с тем, в который прилетело. Мы были за городом, к счастью... Соболезнования погибшей", — написала певица.

По ее словам, новый 2025 год ее семья встречала в загородном доме на берегу Днепра.

Известно, что в свою квартиру в Киеве Полякова вернулась в сентябре 2024 года после длительного перерыва, во время которого в квартире проводились масштабные ремонтные работы. Ранее певица жаловалась на аварийное состояние дома на улице Институтской, где в одной из комнат в 2021 году обвалился потолок. В конце 2024 года Полякова также признавалась, что из-за угрозы российских атак ей приходилось на время покидать квартиру и даже ночевать в гостинице.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова отреагировала на слухи о своем участии в "Евровидении".

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова назвала точную дату завершения войны в Украине.