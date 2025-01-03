РФ атаковала Украину десятками "шахедов": ПВО Киева работает по вражеским дронам

Воздушные силы ВСУ также сообщали, что вражеские дроны были замечены над Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областями.

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Российские оккупационные войска в ночь со 2 на 3 января запустили по территории Украины десятки ударных беспилотников типа "шахед". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности после полуночи вражеские дроны были замечены над Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областями.

Кроме того, сообщалось о движении "шахедов" в направлении Киевской области. А в 4:25 городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в столице отражают атаку вражеских дронов.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

После 5 утра Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении ударных беспилотников, в частности в сообщении говорилось о..:

БпЛА в Сумской области, движутся в южном направлении;

БпЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении;

БпЛА на Киевщине, движутся в юго-западном направлении;

БпЛА на Житомирщине, движутся в западном направлении.

Информации о последствиях вражеской атаки или пострадавших на момент публикации материала не было.

Напомним, российский "шахед" почти попал в Офис президента во время утренней атаки на Киев 1 января 2025 года.

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