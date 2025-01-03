Нічна атака по Україні ударними безпілотниками: де чули вибухи, є поранені та загиблі, деталі (фото)

У Київській області від падіння уламків загинув водій вантажівки 1999 року народження. Ще чотири людини отримали поранення, 16-річного підлітка госпіталізували з порізами.

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Вночі з 2 на 3 січня в деяких областях України було оголошено тривогу через ворожу атаку БпЛА типу "Шахед". В Київській області через падіння уламків загинув чоловік і постраждало ще 4 людини, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

В одному з районів Київської області уламки збитої ворожої цілі поранили водія вантажівки. Від отриманих травм він помер на місці, розповів т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Також уламки збитого "шахеда" впали на приватний будинок в іншому районі області, спричинивши пожежу на даху. Внаслідок цього постраждали троє людей. Жінка 1957 року народження зазнала гострої реакції на стрес, а 16-річний хлопець був госпіталізований з порізом. Його батько також отримав різані рани ніг.

Від падіння уламків третього БпЛА на вулиці в іще одному населеному пункті постраждала жінка. З пораненнями її госпіталізували до місцевого медзакладу.

У КОВА повідомляють про загиблого і 4 поранених через атаку БпЛА Фото: Скриншот

У ДСНС Київської області уточнили, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено 4 житлових будинки та господарчу споруду в Білоцерківському районі, в одному з будинків ліквідували пожежу. Постраждало три людини.

У Броварському районі від падіння уламків на вантажний автомобіль загинув водій 1999 року народження.

Молода жінка 2002 року народження отримала травми на Фастівщині.

Уламки збитого БпЛА впали на житловий будинок на Київщині Фото: ДСНС ДСНС ліквідовують наслідки атаки ворожих БпЛА на Київщину Фото: ДСНС

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків БпЛА в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. За його словами, постраждалих немає.

У Повітряних силах ЗСУ станом на 6:51 попереджали про рух ворожих цілей Сумською, Чернігівською, Вінницькою, Харківською та Київською областями. О 7:10 ворожий шахед фіксували в Хмельницькій області.

О 7:31 оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

На момент виходу матеріалу повітряна тривога тривала в Хмельницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях. Про наслідки атаки в інших регіонах не повідомлялося.

В ніч з 2 по 3 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ атакувала Україну десятками "шахедів". Безпілотники фіксувалися на території Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської та Донецької областей, а також атакували столицю.

Перед Новим роком 31 грудня Україну атакували понад 60 цілей, запущених ЗС РФ. На Київщині внаслідок атаки постраждала 49-річна жінка.