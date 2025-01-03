Ночная атака по Украине ударными беспилотниками: где слышали взрывы, есть раненые и погибшие, детали (фото)

В Киевской области от падения обломков погиб водитель грузовика 1999 года рождения. Еще четыре человека получили ранения, 16-летнего подростка госпитализировали с порезами.

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Ночью со 2 на 3 января в некоторых областях Украины была объявлена тревога из-за вражеской атаки БпЛА типа "Шахед". В Киевской области из-за падения обломков погиб мужчина и пострадало еще 4 человека, сообщает Киевская областная военная администрация.

В одном из районов Киевской области обломки сбитой вражеской цели ранили водителя грузовика. От полученных травм он скончался на месте, рассказал врио главы Киевской ОГА Николай Калашник.

Также обломки сбитого "шахеда" упали на частный дом в другом районе области, вызвав пожар на крыше. В результате этого пострадали три человека. Женщина 1957 года рождения получила острую реакцию на стресс, а 16-летний парень был госпитализирован с порезом. Его отец также получил резаные раны ног.

От падения обломков третьего БпЛА на улице в еще одном населенном пункте пострадала женщина. С ранениями ее госпитализировали в местное медучреждение.

В КОВА сообщают о погибшем и 4 раненых из-за атаки БпЛА Фото: Скриншот

В ГСЧС Киевской области уточнили, что в результате ночной атаки были повреждены 4 жилых дома и хозяйственная постройка в Белоцерковском районе, в одном из домов ликвидировали пожар. Пострадало три человека.

В Броварском районе от падения обломков на грузовой автомобиль погиб водитель 1999 года рождения.

Молодая женщина 2002 года рождения получила травмы на Фастовщине.

Обломки сбитого БпЛА упали на жилой дом в Киевской области Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА на Киевщину Фото: ГСЧС

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о падении обломков БпЛА в Голосеевском и Дарницком районах столицы. По его словам, пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 6:51 предупреждалио движении вражеских целей по Сумской, Черниговской, Винницкой, Харьковской и Киевской областям. В 7:10 вражеский шахед фиксировали в Хмельницкой области.

В 7:31 объявили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На момент выхода материала воздушная тревога продолжалась в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. О последствиях атаки в других регионах не сообщалось.

В ночь со 2 по 3 января Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ атаковала Украину десятками "шахедов". Беспилотники фиксировались на территории Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей, а также атаковали столицу.

Перед Новым годом 31 декабря Украину атаковали более 60 целей, запущенных ВС РФ. В Киевской области в результате атаки пострадала 49-летняя женщина.