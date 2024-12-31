Перед Новим роком Україну атакували понад 60 цілей: у двох регіонах є влучання (фото)

В останню ніч 2024 року Росія запустила по українських містах понад 20 ракет та 40 безпілотників. По Шостці летіла половина ракет від запущених ворогом по громаді за увесь рік.

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Вночі на 31 грудня російські війська атакували Україну дронами й ракетами. Деталями поділилась пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Росія з 20:30 30 грудня й до ранку 31 грудня запустила:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (з Воронезької області);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із винищувача МіГ-31К з Тульської області);

6 керованих авіаційних ракет Х-69 (з літаків тактичної авіації з Бєлгородської області);

8 крилатих ракет Х-22 (з літаків Ту-22М3 з Тульської області);

40 ударних "Шахедів" і безпілотників-імітаторів інших типів (з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ і Міллерово).

Українським силам ППО вдалося збити один "Кинджал", п’ять ракет типу Х-69 та 16 "Шахедів". Ще 24 БПЛА-імітатори були локаційно втрачені. Влучання балістики зафіксували у Сумській та Київській областях.

"Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх рідних", — закликали у Збройних силах.

Наслідки атаки вночі на 31 грудня

Керівник КМВА Сергій Попко повідомив про падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Пошкоджень зазнали три приватні будівлі та дві машини, але обійшлося без постраждалих.

У Київській обласній військовій адміністрації проінформували, що в регіоні працювали сили ППО й були збиті цілі. Область атакували як БПЛА, так і ракети.

Внаслідок падіння уламків пошкоджений приватний будинок в одному з населених пунктів на Київщині. Там вибило вікна та пошкоджено покрівлю.

Наслідки нічного обстрілу у Київській області Фото: ДСНС

Внаслідок атаки у регіоні постраждала 49-річна жінка. Лікарі діагностували у неї контузію та гостру реакцію на стрес.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що вночі на 31 грудня ворог випустив по Шостці 13 ракет — майже половину всіх, що прилетіли в громаду за рік.

Чотири ракети націлилися на інфраструктуру міста о 3:00, ще дев’ять — о 8:00.

Наслідки нічного обстрілу у Шостці Фото: Соцмережi

У соцмережах зазначали, що у Шостці пройшли "жахливі ніч і ранок".

Нагадаємо, ввечері 30 грудня в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. Іномарка BMW вилетіла на зустрічну смугу, водій та усі четверо пасажирів загинули.

У ССО повідомили, що українські сили просунулись у Курській області РФ і захопили населений пункт, який тримали північнокорейські солдати.