Силы обороны отбили позиции в районе Курахово: динамика боев под Покровском, — карта

Украинским бойцам удалось потеснить противника в районе населенного пункта Зеленовка, где россияне удерживали позиции с конца декабря.

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Бойцы Сил обороны Украины отбили позиции у противника в районе населенного пункта Зеленовка на южном фланге Покровского направления. Об этом 20 января сообщил мониторинговый ресурс DeepState.

Согласно картографическим данным аналитиков, Вооруженные силы РФ заняли позиции в Зеленовке, что в нескольких километрах южнее от Константинополя еще в конце декабря 2024. Но после этого продвижения противника на этом участке не наблюдалось.

Карта боевый действий под Покровском. 21 декабря Карта боевый действий под Покровском. 18 января Карта боевый действий под Покровском. 19 января

Пока неизвестно, идет ли речь об освобождении населенного пункта, однако аналитики фиксируют отступление 39-ой мотострелковой бригады ВС РФ в данном районе.

По информации генштаба ВСУ, ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной . На Покровском направлении украинские защитники отбили 89 штурмовых действий россиян — противник вел наступление в районах населенных пунктов Елизаветовка, Миролюбовка, Удачное, Успеновка, Андреевка, Улакла, Котлино Зверево и др.

В ОСГВ "Хортица" уточнили, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия под Покровском. В частности, российские подразделения атаковали позиции Сил обороны в районе Славянки с применением автомобильной и бронетехники.

Напомним, депутат Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в сдаче позиций без боя на Покровском направлении. По ее словам, на позициях, которые специально были оборудованы не было "ни одной гильзы".

Между тем украинские военнослужащие опровергли информацию о заходе войск РФ в Покровск. По словам украинских защитников, россияне пытаются забегать в Покровск штурмовыми группами по 2-4 бойца, но пока им это не удается.