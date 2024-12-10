Нестримний БПЛА за $200: волонтер із США зібрав для ЗСУ дрон на оптоволокні (відео)

Колишній морський піхотинець Трой Смозерс надихнувся російським FPV-дроном, керованим за оптоволоконним кабелем. За сім місяців він винайшов безпілотник, що уражає цілі в 90% випадків.

Related video

Колишній морський піхотинець США, волонтер Трой Смозерс за сім місяців розробив технологію, що дає змогу українським дронам уникати заглушування російськими засобами РЕБ. Секретами технології він поділився із журналом Forbes.

Ідея БПЛА на оптоволокні спочатку була ризикованою

Винахідник надихнувся статтею в Forbes про новий експериментальний російський FPV-дрон, керований оператором через оптоволоконний кабель, а не через радіосигнал.

"Я відразу зрозумів, що це саме те, що потрібно нашим українським силам", — сказав Смозерс.

Ідея БПЛА на оптоволокні спочатку була ризикованою: багато скептиків стверджували, що кабель заплутається або порветься, а дальність польоту виявиться занадто короткою без можливості маневрування.

"Російська радіоелектронна війна стає інтенсивнішою, дедалі більше й більше систем розміщується уздовж лінії фронту. Уже 50% або й більше українських FPV було перехоплено. У деяких районах показник був набагато вищим", — зазначив автор статті.

Смозерс розпочав створення власного оптоволоконного дрона і зрозумів, що на відміну від армії США, яка може дозволити собі ударні дрони за $50 000, українцям потрібні доступні рішення. Американець показував технологію на зустрічах практично з усіма компаніями-виробниками в Україні, аж до державного "Укроборонпрому".

"Я показав їм, як можна прикріпити трохи додаткового обладнання і перетворити FPV на оптоволоконний дрон за ціною менш ніж 200 доларів", — каже він.

Смозерс дав усім можливість випробувати прототип і подивитися, як він літає. Котушка й механізм додали ваги, але залишили достатньо місця для боєголовки. Кабель не рвався та не заплутувався, а маневровості було більш ніж достатньо для атак на відстані в кілька кілометрів.

Далі винахідник перевірив дрон на передовій з "Іноземним легіоном", бійці атакували ним російську позицію. Усі спостерігали на моніторі з трансляцією, дрон діяв так само бездоганно, як і на демонстраціях.

"Коли він ударив, пролунав гучний гуркіт. У мене було відчуття виконаного обов'язку", — каже Смозерс.

Після цього було зафіксовано ще кілька підтверджених вдалих влучень українськими оптоволоконними FPV-дронами. Відсоток ураження цілей — не менш як 80-90%, що набагато більше, ніж у радіокерованих дронів.

Фокус раніше писав, що Сили оборони України отримали нову ракету-дрон "Пекло". Кілька разів її випробували в бойових умовах.

Крім цього, військові ЗСУ навчилися перехоплювати FPV-дронами російські розвідувальні апарати ZALA 421, "Орлан 10/30" і Supercam 350. З травня 2024 року вдалося перехопити близько 650 БПЛА.