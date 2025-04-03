Має здібності 6-річної дитини: в Китаї створили людиноподібного робота зі штучним інтелектом

У Китаї представили перший у світі робот-гуманоїд з модернізованою системою штучного інтелекту загального призначення TongTong 2.0, який має когнітивні здібності, які можна порівняти з 5-6-річною дитиною.

Related video

Про це пише Interesting Engineering.

Сам проєкт розробили в Пекінському інституті загального штучного інтелекту, а перша версія системи мала когнітивні здібності на рівні 2-3-річної дитини.

За словами розробників, TongTong 2.0 значно перевершує свого попередника. Нова модель просунулася в галузях мовлення, пізнання, рухів, навчання, емоцій і взаємодії. TongTong 2.0 імітує ціннісно-орієнтовану поведінку. Робот із цією платформою самостійно прибирає свої іграшки, витирає плями та сортує предмети в змодельованих ситуаціях. Навчання відбувається в більш ніж 100 повністю реалістичних цифрових середовищах.

Виконавчий директор Центру передових технологій Пекінського інституту загального штучного інтелекту Чень Хао розповів журналістам, що TongTong 2.0 є "цифровою особистістю" з власними цінностями і світоглядом.

Крім того, TongTong 2.0 у повсякденному житті може проявляти людиноподібні риси, зокрема — домовлятися або відкладати виконання деяких завдань, як справжня дитина. Якщо одне із завдань йому не подобається, він може почати чинити опір його виконанню.

Особливу гордість у розробників викликає той факт, що система TongTong 2.0 здатна контролювати діалог та імітувати емоції. Робот із цією платформою коригував свою роботу в режимі реального часу, адаптуючись під нові умови.

Під час демонстрації TongTong 2.0 показав свою здатність розв'язувати проблеми: робот зняв взуття, коли його про це попросили, а також встав з дивана, щоб перекласти пульт дистанційного керування в більш зручне для себе місце.

Нагадаємо, 2 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як український робот врятував трьох поранених.

Фокус також писав про те, що учені створили чотириногого робота, здатного рухатися як собака, імітуючи механіку тіла тварини.