США можуть програти: Китай отримав важливу перевагу у "війні роботів"

Китай зайняв лідируючі позиції в ланцюжку поставок планетарних роликових гвинтів. Це найважливіший компонент для виробництва передових гуманоїдних роботів.

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Про це пише Interesting Engineering. Як пояснюють у виданні, планетарні роликові гвинти забезпечують плавні, сильні та міцні рухи, необхідні для просунутих гуманоїдних роботів.

"Гвинти — це компоненти, які перетворюють обертальний рух від двигуна на лінійний рух, і тому є найважливішим компонентом лінійних приводів", — йдеться в дослідницькій статті Morgan Stanley.

Планетарні роликові гвинти (PRS) пропонують значні переваги порівняно з традиційними кульковими гвинтами. Вони здатні витримувати більш високі навантаження і знос, очікуваний від гуманоїдних роботів, що працюють.

Цей компонент нового покоління вже використовується в таких американських роботах, як Tesla Optimus, а також у роботах Figure AI, Agility, 1X, а також у більшості китайських людиноподібних моделях.

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Нині для гуманоїдів використовують як кулькові, так і планетарні роликові гвинти, зокрема через високу вартість планетарних роликових гвинтів. Однак експерти вважають, що в майбутньому планетарні роликові гвинти домінуватимуть у гуманоїдах. У виданні зазначили, що Китай має намір отримати вигоду з цієї тенденції.

За словами галузевих фахівців, сьогодні в Китаї є суттєва база дрібних виробників приводів, що дає країні перевагу в перегонах роботів проти США. Ба більше, деякі китайські гіганти вже запланували цільові інвестиції. Так, нещодавно компанія Shanghai Beite Technology оголосила про інвестиції в розмірі 260 мільйонів доларів США в будівництво виробничої бази планетарних роликогвинтових передач.

Нагадаємо, китайський робототехнічний стартап Agibot планує цього року випустити до 5000 людиноподібних роботів, що відповідає планам Ілона Маска з виробництва роботів Optimus.

У Китаї також представили робота-гуманоїда з модернізованою системою штучного інтелекту, який має когнітивні здібності, порівнянні з 5-6-річною дитиною.