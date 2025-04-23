У РФ нарощують виробництво снарядів "Китолов-2М": характеристики боєприпасу (фото)

Концерн "Калашников" офіційно оголосив про нарощування виробництва високоточних коригованих артилерійських снарядів "Китолов-2М", призначених для 122-мм систем Д-30 і САУ "Гвоздика".

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Про це 22 квітня повідомила пресслужба російського концерну.

"122-міліметровий коригований артилерійський снаряд (КАС) "Китолов-2М" збирають від початку року на нових виробничих площах, які АТ "Концерн "Калашников" запустив у промислову експлуатацію в грудні 2024 року", — ідеться у пресрелізі.

Загалом у 2025 році на потужностях концерну планується випустити високоточних виробів ракетно-артилерійського озброєння на 60% більше, ніж у 2024 році, і на 170% більше, ніж у 2023 році.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", снаряди "Китолов-2М" уже згадувалися в заявах офіційних осіб восени 2023 і на початку 2024 року як частина масштабного збільшення випуску, але у відкритих джерелах зафіксовано лише один випадок їхнього бойового застосування. Це особливо контрастує з активним висвітленням використання більш потужних 152-мм "Краснополів".

Характеристики та особливості боєприпасу "Китолов-2М"

Технологічно "Китолов" і "Краснополь" схожі — обидва оснащуються пасивними інфрачервоними голівками самонаведення і коригуються в польоті за відбитим лазерним променем. Різниця — у калібрі, дальності та бойовій потужності: 122-мм "Китолов-2М" призначений для артилерійських систем Д-30 і "Гвоздика", має дальність до 12 км і 5,3 кг вибухівки, поступаючись таким способом "Краснополю" як за дальністю (до 25 км), так і за ефективністю під час удару по укріпленнях або бронетехніці.

Російські снаряди "Краснополь-М2" і "Китолов-2М" Фото: Концерн «Калашников»

Можливою причиною обмеженого бойового застосування "Китолова", вважають експерти, може бути пов'язана з обмеженим випуском головок самонаведення, виробництво яких зосереджено на потужностях підприємства "ЛОМО". Водночас пріоритет може віддаватися більш далекобійним боєприпасам.

Примітно, що на тлі активного застосування снарядів, як-от M982 Excalibur та інші, саме лазерні керовані боєприпаси переживають сьогодні "друге дихання". Причина — вразливість супутникової навігації до засобів радіоелектронної боротьби, що зробило "класичні" лазерні снаряди знову такими, що мають попит.

З російського боку значну роль у наведенні таких снарядів сьогодні відіграють безпілотники — наприклад, "Гранат-4", які взяли на себе функції лазерного підсвічування. Однак, як підкреслили аналітики, погодні умови та задимленість поля бою продовжують залишатися основними обмежувачами ефективності застосування цих боєприпасів.

Раніше ми докладно писали про снаряди "Краснополь-М2", які росіяни вважають високоточними. Зокрема, було наведено порівняльний аналіз російського боєприпасу із західним аналогом Excalibur, який використовує систему наведення GPS.