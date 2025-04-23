В РФ наращивают производство снарядов "Китолов-2М": характеристики боеприпаса (фото)

Концерн "Калашников" официально объявил о наращивании производства высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов "Китолов-2М", предназначенных для 122-мм систем Д-30 и САУ "Гвоздика".

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Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба российского концерна.

"122-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Китолов-2М" собирают с начала года на новых производственных площадях, которые АО "Концерн "Калашников" запустил в промышленную эксплуатацию в декабре 2024 года", — говорится в пресс-релизе.

В целом в 2025 году на мощностях концерна планируется выпустить высокоточных изделий ракетно-артиллерийского вооружения на 60% больше, чем в 2024 году, и на 170% больше, чем в 2023 году.

Как отметили обозреватели "Милитарного", снаряды "Китолов-2М" уже упоминались в заявлениях официальных лиц осенью 2023 и в начале 2024 года как часть масштабного увеличения выпуска, но в открытых источниках зафиксирован лишь один случай их боевого применения. Это особенно контрастирует с активным освещением использования более мощных 152-мм "Краснополей".

Характеристики и особенности боеприпаса "Китолов-2М"

Технологически "Китолов" и "Краснополь" схожи — оба оснащаются пассивными инфракрасными головками самонаведения и корректируются в полете по отраженному лазерному лучу. Различие — в калибре, дальности и боевой мощи: 122-мм "Китолов-2М" предназначен для артиллерийских систем Д-30 и "Гвоздика", имеет дальность до 12 км и 5,3 кг взрывчатки, уступая таким образом "Краснополю" как по дальности (до 25 км), так и по эффективности при ударе по укреплениям или бронетехнике.

Российские снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М" Фото: Концерн «Калашников»

Возможной причиной ограниченного боевого применения "Китоловова", считают эксперты, может быть связана с ограниченным выпуском головок самонаведения, производство которых сосредоточено на мощностях предприятия "ЛОМО". При этом приоритет может отдаваться более дальнобойным боеприпасам.

Примечательно, что на фоне активного применения снарядов, таких как M982 Excalibur и другие, именно лазерные управляемые боеприпасы переживают сегодня "второе дыхание". Причина — уязвимость спутниковой навигации к средствам радиоэлектронной борьбы, что сделало "классические" лазерные снаряды вновь востребованными.

С российской стороны значительную роль в наведении таких снарядов сегодня играют беспилотники — например, "Гранат-4", которые взяли на себя функции лазерной подсветки. Однако, как подчеркнули аналитики, погодные условия и задымленность поля боя продолжают оставаться основными ограничителями эффективности применения этих боеприпасов.

Ранее мы подробно писали о снарядах "Краснополь-М2", которые россияне считают высокоточными. В частности, был приведен сравнительный анализ российского боеприпаса с западным аналогом Excalibur, который использует систему наведения GPS.