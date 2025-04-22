Удвічі більше плану: Rheinmetall на новому заводі випустить 350 000 снарядів на рік

Містечко Унтерлюсс у Німеччині може стати стратегічним вузлом європейської оборони. У ньому почалося будівництво нового заводу Werk Niedersachsen, де з 2026 року випускатимуть до 350 000 артилерійських снарядів на рік — майже вдвічі більше від початкового плану.

Related video

Про плани німецької компанії повідомив в інтерв'ю Handelsblatt генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

"Замість 200 000 снарядів ми зможемо виробляти там до 350 000 артилерійських снарядів. Для цього ми інвестували в підприємство загалом близько 600 мільйонів євро", — заявив він.

Завод на 500 робочих місць спеціалізуватиметься на виробництві 155-мм снарядів — ключового боєприпасу стандартів НАТО, а також вибухових речовин і компонентів для реактивної артилерії. Це критично важливо з огляду на світову нестачу нітроцелюлози та залежність Європи від поставок із Китаю. Крім того, будівництво супроводжується інвестиціями в автоматизацію та модульні виробничі лінії.

Дефіцит боєприпасів через війну в Україні

На тлі затяжного конфлікту в Україні та дефіциту боєприпасів, що зростає, Rheinmetall прагне довести загальний обсяг виробництва до 1,1 млн снарядів до 2027 року — порівняно з 70 000 у 2021 році. Рамкова угода від червня 2024 року на 9,1 млрд доларів передбачає постачання снарядів у Німеччину, її союзникам і Україні.

Важливо

Найбільше замовлення в історії компанії: Rheinmetall уклав контракт на постачання 155-мм снарядів

Як зазначають оглядачі Bulgarian M|ilitary, підприємство Werk Niedersachsen буде другим за величиною виробником снарядів у Європі після іспанської філії Rheinmetall і стане не тільки індустріальним важелем, а й символом європейського прагнення до оборонної автономії. В умовах можливого скорочення військової підтримки з боку США, проєкт демонструє рішучість ЄС підготуватися до довгострокових викликів.

А заявлені обсяги виробництва не тільки свідчать про зміцнення позицій НАТО, а й також відповідають на питання про довгострокову координацію і стратегічні пріоритети всередині Альянсу.

Протести в Унтерлюссі

Рішення Rheinmetall майже подвоїти свої виробничі потужності викликає суперечки в суспільстві. Жителі Унтерлюсса розділилися: одні вітають економічне зростання, інші — занепокоєні екологічними та моральними аспектами розміщення збройового заводу поблизу природних заповідників.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в суботу, 19 квітня понад 150 осіб зібралися біля стендів про табори нацистської епохи в Унтерлюссі, а потім рушили до підприємства Rheinmetall. Учасники маршу висловили протест проти розширення виробництва озброєнь і закликали до конверсії оборонної промисловості в цивільні галузі.

Протести в німецькому містечку Унтерлюсс Фото: Відкриті джерела

Протести в німецькому містечку Унтерлюсс Фото: Відкриті джерела

Протести в німецькому містечку Унтерлюсс Фото: Відкриті джерела

Під час акції було зачитано "Клятву Бухенвальда" — звернення в'язнів концтаборів, які вижили, із закликом до миру. Перед воротами заводу активісти інсценували сцену з білими покривалами, що символізує жертви війни.

Голова профспілкової ініціативи Чарлі Браун зазначив, що висококваліфіковані робітники Rheinmetall могли б виробляти високотехнологічне обладнання для медицини та кліматичних технологій. Він також запропонував збільшити заробітну плату в оборонній промисловості, щоб зробити її менш привабливою економічно.

Нагадаємо, гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер 17 квітня заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus не матиме істотного впливу на перебіг бойових дій. Замість них українським військам потрібні артилерійські снаряди.