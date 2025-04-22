Вдвое больше плана: Rheinmetall на новом заводе выпустит 350 000 снарядов в год

Городок Унтерлюсс в Германии может стать стратегическим узлом европейской обороны. В нем началось строительство нового завода Werk Niedersachsen, где с 2026 года будет выпускаться до 350 000 артиллерийских снарядов в год — почти вдвое больше первоначального плана.

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О планах немецкой компании сообщил в интервью Handelsblatt генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

"Вместо 200 000 снарядов мы сможем производить там до 350 000 артиллерийских снарядов. Для этого мы инвестировали в предприятие в общей сложности около 600 миллионов евро", — заявил он.

Завод на 500 рабочих мест будет специализироваться на производстве 155-мм снарядов — ключевого боеприпаса стандартов НАТО, а также взрывчатых веществ и компонентов для реактивной артиллерии. Это критически важно, учитывая мировую нехватку нитроцеллюлозы и зависимость Европы от поставок из Китая. Кроме того, строительство сопровождается инвестициями в автоматизацию и модульные производственные линии.

Дефицит боеприпасов из-за войны в Украине

На фоне затяжного конфликта в Украине и растущего дефицита боеприпасов Rheinmetall стремится довести общий объем производства до 1,1 млн снарядов к 2027 году — по сравнению с 70 000 в 2021 году. Рамочное соглашение от июня 2024 года на 9,1 млрд долларов предполагает поставки снарядов в Германию, ее союзникам и Украине.

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Крупнейший заказ в истории компании: Rheinmetall заключил контракт на поставку 155-мм снарядов

Как отмечают обозреватели Bulgarian M|ilitary, предприятие Werk Niedersachsen будет вторым по величине производителем снарядов в Европе после испанского филиала Rheinmetall и станет не только индустриальным рычагом, но и символом европейского стремления к оборонной автономии. В условиях возможного сокращения военной поддержки со стороны США, проект демонстрирует решимость ЕС подготовиться к долгосрочным вызовам.

А заявленные объемы производства не только свидетельствуют об укреплении позиций НАТО, но также отвечают на вопросы о долгосрочной координации и стратегических приоритетах внутри Альянса.

Протесты в Унтерлюссе

Решение Rheinmetall почти удвоить свои производственные мощности вызывает споры в обществе. Жители Унтерлюсса разделились: одни приветствуют экономический рост, другие — обеспокоены экологическими и моральными аспектами размещения оружейного завода вблизи природных заповедников.

Местные СМИ пишут, что в субботу, 19 апреля более 150 человек собрались у стендов о лагерях нацистской эпохи в Унтерлюссе, а затем двинулись к предприятию Rheinmetall. Участники марша выразили протест против расширения производства вооружений и призвали к конверсии оборонной промышленности в гражданские отрасли.

Протесты в немецком городке Унтерлюсс Фото: Открытые источники

Протесты в немецком городке Унтерлюсс Фото: Открытые источники

Протесты в немецком городке Унтерлюсс Фото: Открытые источники

В ходе акции была зачитана "Клятва Бухенвальда" — обращение выживших узников концлагерей с призывом к миру. Перед воротами завода активисты инсценировали сцену с белыми покрывалами, символизирующую жертвы войны.

Глава профсоюзной инициативы Чарли Браун отметил, что высококвалифицированные рабочие Rheinmetall могли бы производить высокотехнологичное оборудование для медицины и климатических технологий. Он также предложил увеличить заработную плату в оборонной промышленности, чтобы сделать ее менее привлекательной экономически.

Напомним, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер 17 апреля заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий. Вместо них украинским войскам нужны артиллерийские снаряды.