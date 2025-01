Штурмовик A-4 Skyhawk: неприборкана легенда Холодної війни

A-4 зіграв помітну роль у війні у В'єтнамі. А нині, незважаючи на поважний вік, "небесні яструби" все ще перебувають на озброєнні деяких країн Латинської Америки.

Douglas A-4 Skyhawk — легкий реактивний штурмовик часів холодної війни, що служив у ВМС і морській піхоті США, а також у низці іноземних збройних сил. Здійснивши перший політ 1954 року і надійшовши на озброєння 1956 року, A-4 вирізнявся компактними розмірами, маневреністю та універсальністю.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС Крістіана Д. Орра про ветерана фронтової авіації Douglas A-4 Skyhawk.

A-4 зіграв помітну роль у війні у В'єтнамі, ставши першим літаком, що доставляв боєприпаси на поле бою, і зробивши більше вильотів, ніж будь-який інший морський штурмовик. Skyhawk також ефективно використовував Ізраїль під час війни Судного дня і Аргентина у Фолклендській війні.

Примітно, що A-4, як і раніше, стоїть на озброєнні ВПС Аргентини і ВМС Бразилії.

Орнітологу слово "Skyhawk" (небесний яструб) може здатися тавтологією, адже всі яструби — хижі птахи, які нападають на здобич із небес.

Але саме так за часів холодної війни назвали легкий бойовий літак з реактивним двигуном, який увійшов в історію і задав жару ворогам, прославивши ВМС і Корпус морської піхоти США, а також кілька зарубіжних армій. Зустрічайте Douglas A-4 Skyhawk.

Фото: Pinterest

Історія та технічні характеристики A-4 Skyhawk

A-4 Skyhawk здійснив свій перший політ 22 червня 1954 року, а 1 жовтня 1956 року офіційно поступив на службу у ВМС США. Він був побудований компанією Douglas Aircraft Corporation (пізніше об'єдналася з McDonnell Douglas, яка своєю чергою об'єдналася з Boeing). Ця компанія також була відома пікірувальним бомбардувальником SBD Dauntless часів Другої світової війни і гвинтомоторним винищувачем A-1 Skyraider, який вірою і правдою служив у Кореї та В'єтнамі.

Літак (зокрема варіанти A4D-5/A-4E) мав такі технічні характеристики та основні параметри:

Довжина фюзеляжу: 12,2 м.

Розмах крил: 8,38 м.

Висота: 4,62 м.

Вага порожнього літака: 4,469 кг.

Максимальна злітна маса: 11,1 тонн.

Силова установка: один двигун Pratt & Whitney J52-P-6A статичною тягою 38 кН.

Максимальна швидкість польоту: 0,87 Маха (585 вузлів; 1083 км/год).

Дальність польоту: 1867 км.

A-4 на палубі авіаносця Фото: Архивное фото

Озброєння:

2 20-мм гармати Colt Mk 12.

5 вузлів підвіски, що несуть до 3,7 тонн боєприпасів, як-от:

16 ракет Mk 32 Zuni.

6 касетних бомбових установок (КБУ) Rockeye-II Mk 20.

4 інфрачервоні ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder (теплового наведення).

2 радіокеровані ракети класу "повітря-земля" AGM-12 Bullpup.

2 протирадіаційні ракети AGM-45 Shrike.

Загалом було побудовано 2960 літаків A-4.

Експлуатаційні характеристики/історія бойових дій

Частина I: А-4 в Америці

Skyhawk увійшов в історію збройних сил США з багатьох причин:

Він став першим літаком, який скинув боєприпаси на поле бою під час війни у В'єтнамі, — це сталося 5 серпня 1964 року під час інциденту в Тонкінській затоці.

У цьому ж інциденті був збитий і взятий у полон тодішній лейтенант Еверетт Альварес, який став другим за тривалістю ув'язнення американським військовополоненим (після репатріації він продовжив військову кар'єру і зрештою пішов у відставку з ВМС у званні командира).

Літак здійснив більше бойових вильотів у В'єтнамі, ніж будь-який інший морський штурмовик, — наприклад, більше, ніж A-6 Intruder або A-7 Corsair II.

Саме цей літак збили, коли на його борту перебував сенатор США і кандидат у президенти від Республіканської партії 2008 року Джон Маккейн. У підсумку він провів п'ять з половиною років як військовополонений у сумнозвісному "Ханой Хілтоні".

На цьому літаку літав капітан Корпусу морської піхоти США Джеймс Волш, останній морський піхотинець, який потрапив у полон під час війни у В'єтнамі.

З 1973 по 1986 рік на ньому літали "Блакитні ангели".

Skyhawk було знято з озброєння КМП США 1998 року, а 2003 року його приклад наслідували ВМС США.

Експлуатаційні характеристики/бойова історія

Яструби за кордоном

Skyhawk також показав разючі результати в руках багатьох іноземних армій.

Повітряні сили Ізраїлю (IAF), які ласкаво перейменували літак на "Айіт" (орел), були найбільшим експортним замовником A-4 і активно використовували бойового птаха під час війни Судного дня 1973 року. В одному з боїв льотчик "Айіт" опинився перед трьома МіГ-21. Уміло маневруючи своїм A-4, ізраїльтянин збив два з них, і, як повідомляється, був на хвості у третього МіГа, який знищив інший льотчик на Mirage IIIC.

У 1982 році під час війни за Фолклендські острови проти Великої Британії аргентинські ВПС (перший іноземний покупець A-4) здійснили безліч подвигів на своїх Skyhawk, включно з потопленням HMS Coventry; однак у повітряних боях із Sea Harrier аргентинські льотчики проявили себе не з кращого боку.

Останньою державою, яка використовувала Skyhawk у великих бойових операціях, був Кувейт під час війни в Перській затоці 1990–1991 років. У відповідь на вторгнення Саддама Хусейна в їхню крихітну країну в серпні 1990 року льотчики ВПС Кувейту обстріляли бронетанкову колону іракської дивізії Аль-Медіна Аль-Мунавера і збили три іракські вертольоти. Після окупації країни A-4 ВПС Вільного Кувейту, що діяли із Саудівської Аравії, здійснили 1361 бойовий виліт у боротьбі за звільнення своєї країни.

A-4 Skyhawk проходить технічне обслуговування Фото: Архивное фото

Де вони зараз?

Дивно, але A-4, як і раніше, перебувають на озброєнні ВПС Аргентини, зокрема варіант A-4AR/OA-4AR, який був перейменований в Fightinghawk, і ВМС Бразилії. Всесвітній довідник сучасних військових літаків зазначає, що аргентинці використовують 23 A-4AR у ролі винищувача/штурмовика і 3 OA-4AR у ролі винищувача/навчального літака. Що стосується бразильців, то у них є 5 одномісних і 2 двомісних екземпляри, які вони перейменували на AF-1B і AF-1C відповідно; їх модернізувала і вдосконалила компанія Embraer.

Тим часом "Яструби" збереглися в придатному для польотів вигляді або як статичні експонати щонайменше в 10 різних країнах. Як приклад можна навести Національний музей військово-морської авіації на військово-повітряній станції Пенсакола у Флориді (я особисто можу поручитися за цей музей) і музей Estrella Warbirds у Паса Роблес, Каліфорнія.

Щодо кількох прикладів придатних до польотів Skyhawk у штатах, то, для початку, варто назвати примірник Бюро ВМС (BuNo) 148609 у Warbird Heritage Foundation у Ваукегані, штат Іллінойс. Компанія Draken International, LLC з Лейкленда, штат Флорида, має 13 таких літаків, а A-4L, LLC (вона ж The Skyhawk Association, вона ж Sky Resources) володіє 7 і наразі експлуатує 3 літаки, що базуються в Регіональному аеропорту Північного Техасу/Perrin Field (ICAO: KGYI) у Денісоні, штат Техас.

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.