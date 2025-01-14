Румунія тестує легкий літак IAR-99SM, озброєний німецькою ракетою IRIS-T (фото)

Завдяки інтеграції ракети класу "повітря-повітря" IAR-99SM стає універсальним навчальним літаком і легким штурмовиком.

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13 січня стало відомо, що німецька ракета класу "повітря-повітря" IRIS-T була інтегрована в румунський літак IAR-99SM. Одна з цих ракет кріпилася до випробувального стенда під час візиту віцепрезидента Європейської комісії Стефана Сежурне, який відвідав Інститут INCAS у Бухаресті. Про це повідомлялося в публікації військового оглядача Modern Warfare with Dacian Draco в соцмережі Х, де часто викладаються новини про військову сферу з Румунії.

Ракета IRIS-T

Ракета IRIS-T

Ракета IRIS-T

Міністр досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдан-Груя Іван наголосив на участі країни в проєкті безпілотника, в якому залучено місцеве виробництво оптоелектронного обладнання та комп'ютерних систем.

Румунський літак IAR-99SM

Програма IAR-99 SM (Modernized Standard) спрямована на модернізацію десяти літаків IAR-99 Șoim (Standard) до варіанту SM в рамках контракту 2020 року між Міністерством оборони Румунії та Avioane Craiova. Контракт вартістю 275 мільйонів леїв (приблизно 57 млн доларів) передбачає постачання всіх десяти літаків протягом чотирьох років. Але протягом перших трьох років жоден літак не було поставлено через пандемію COVID-19 і збої в ланцюжку постачання, спричинені війною в Україні.

Випробування першого модернізованого літака розпочалися в грудні минулого року, інші дев'ять літаків перебувають на різних стадіях ремонту або модернізації.

Модернізація охоплює передові системи авіоніки, сумісні зі стандартами НАТО, як-от проєкційний дисплей, багатофункціональні дисплеї та вбудовані системи віртуальної авіоніки.

Ракети IRIS-T

Ракети IRIS-T

Румунські літаки оснащені для ведення повітряного і наземного бою, включаючи інтеграцію з ракетою IRIS-T. Завдяки інтеграції ракети класу "повітря-повітря" IAR-99SM стає універсальним навчальним літаком і легким штурмовиком.

Ранні спроби модернізувати IAR-99 почалися в 1990-х роках: покращували авіоніку і сумісність із сучасними системами. У 1990 році співпраця з Jaffe Aircraft Corporation представила авіоніку Honeywell.

Літак IAR-109 Swift

У 1992 році проєкт IAR-109 Swift, розроблений спільно з ізраїльською компанією Lahav, він містив елементи управління HOTAS, системи HUD, багатофункціональні дисплеї та був інтегрований зі зброєю стандарту НАТО. Але проєкт 1994 року згорнули після обмеженого прогресу. У 1996 році програму відновили з Elbit Systems, у результаті з'явився IAR-99C Șoim, який включав авіоніку, сумісну з модернізацією MiG-21 Lancer і сучасними системами навчання.

Șoim уперше піднявся в повітря 1997 року, і до 2008 року ВПС Румунії отримали 12 одиниць, хоча і менше, ніж планувалося спочатку.

Нагадаємо, що 9 січня в небі над Україною зафіксували три пасажирські літаки.

Також повідомлялося, що 8 січня з'явилася інформація про те, що ЗСУ отримали 100 ударних дронів Darts.