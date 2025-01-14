Румыния тестирует легкий самолет IAR-99SM, вооруженный немецкой ракетой IRIS-T (фото)

За счет интеграции ракеты класса "воздух-воздух" IAR-99SM становится универсальным учебным самолетом и легким штурмовиком.

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13 января стало известно, что немецкая ракета класса "воздух-воздух" IRIS-T была интегрирована в румынский самолет IAR-99SM. Одна из этих ракет крепилась к испытательному стенду во время визита вице-президента Европейской комиссии Стефана Сежурне, который посетил Институт INCAS в Бухаресте. Об этом сообщалось в публикации военного обозревателя Modern Warfare with Dacian Draco в соцсети Х, где часто выкладываются новости о военной сфере из Румынии.

Ракета IRIS-T

Ракета IRIS-T

Ракета IRIS-T

Министр исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдан-Груя Иван подчеркнул участие страны в проекте беспилотника, в котором задействовано местное производство оптоэлектронного оборудования и компьютерных систем.

Румынский самолет IAR-99SM

Программа IAR-99 SM (Modernized Standard) направлена ​​на модернизацию десяти самолетов IAR-99 Șoim (Standard) до варианта SM в рамках контракта 2020 года между Министерством обороны Румынии и Avioane Craiova. Контракт стоимостью 275 миллионов леев (примерно 57 млн долларов) предполагает поставки всех десяти самолетов в течение четырех лет. Но в течение первых трех лет ни один самолет не был поставлен из-за пандемии COVID-19 и сбоями в цепочке поставок, вызванных войной в Украине.

Испытания первого модернизированного самолета начались в декабре прошлого года, остальные девять самолетов находятся на разных стадиях ремонта или модернизации.

Модернизация включает в себя передовые системы авионики, совместимые со стандартами НАТО, такие как проекционный дисплей, многофункциональные дисплеи и встроенные системы виртуальной авионики.

Ракеты IRIS-T

Ракеты IRIS-T

Румынские самолеты оснащены для ведения воздушного и наземного боя, включая интеграцию с ракетой IRIS-T. За счет интеграции ракеты класса "воздух-воздух" IAR-99SM становится универсальным учебным самолетом и легким штурмовиком.

Ранние попытки модернизировать IAR-99 начались в 1990-х годах: улучшали авионику и совместимость с современными системами. В 1990 году сотрудничество с Jaffe Aircraft Corporation представило авионику Honeywell.

Самолет IAR-109 Swift

В 1992 году проект IAR-109 Swift, разработанный совместно с израильской компанией Lahav, включал элементы управления HOTAS, системы HUD, многофункциональные дисплеи и интеграцию оружия стандарта НАТО. Но проект в 1994 году свернули после ограниченного прогресса. В 1996 году программу возобновили с Elbit Systems, в результате появился IAR-99C Șoim, который включал авионику, совместимую с модернизацией MiG-21 Lancer и современными системами обучения.

Șoim впервые поднялся в воздух в 1997 году, и к 2008 году ВВС Румынии получили 12 единиц, хотя и меньше, чем планировалось изначально.

Напомним, что 9 января в небе над Украиной зафиксировали три пассажирских самолета.

Также сообщалось, что 8 января появилась информация о том, что ВСУ получили 100 ударных дронов Darts.