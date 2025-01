Штурмовик A-4 Skyhawk: неукротимая легенда Холодной войны

A-4 сыграл заметную роль в войне во Вьетнаме. А в настоящее время, несмотря на почтенный возраст, "небесные ястребы" все еще состоят на вооружении некоторых стран Латинской Америки.

Douglas A-4 Skyhawk — легкий реактивный штурмовик времен холодной войны, служивший в ВМС и морской пехоте США, а также в ряде иностранных вооруженных сил. Совершивший первый полет в 1954 году и поступивший на вооружение в 1956 году, A-4 отличался компактными размерами, маневренностью и универсальностью.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра о ветеране фронтовой авиации Douglas A-4 Skyhawk.

A-4 сыграл заметную роль в войне во Вьетнаме, став первым самолетом, доставлявшим боеприпасы на поле боя, и совершив больше вылетов, чем любой другой морской штурмовик. Skyhawk также эффективно использовался Израилем во время войны Судного дня и Аргентиной в Фолклендской войне.

Примечательно, что A-4 по-прежнему стоит на вооружении ВВС Аргентины и ВМС Бразилии.

Орнитологу слово "Skyhawk" (небесный ястреб) может показаться тавтологией, ведь все ястребы — хищные птицы, которые нападают на добычу с небес.

Но именно так во времена холодной войны назвали вошедший в историю легкий боевой самолет с реактивным двигателем, который задал жару врагам, прославив ВМС и Корпус морской пехоты США, а также несколько зарубежных армий. Встречайте Douglas A-4 Skyhawk.

Фото: Pinterest

История и технические характеристики A-4 Skyhawk

A-4 Skyhawk совершил свой первый полет 22 июня 1954 года, а 1 октября 1956 года официально поступил на службу в ВМС США. Он был построен компанией Douglas Aircraft Corporation (позже объединившейся с McDonnell Douglas, которая в свою очередь объединилась с Boeing). Эта компания также была известна пикирующим бомбардировщиком SBD Dauntless времен Второй мировой войны и винтомоторным истребителем A-1 Skyraider, который верой и правдой служил в Корее и Вьетнаме.

Самолет (в частности варианты A4D-5/A-4E) имел следующие технические характеристики и основные параметры:

Длина фюзеляжа: 12,2 м.

Размах крыльев: 8,38 м.

Высота: 4,62 м.

Вес пустого самолета: 4,469 кг.

Максимальная взлетная масса: 11,1 тонн.

Силовая установка: один двигатель Pratt & Whitney J52-P-6A статической тягой 38 кН.

Максимальная скорость полета: 0,87 Маха (585 узлов; 1083 км/ч).

Дальность полета: 1867 км.

A-4 на палубе авианосца Фото: Архивное фото

Вооружение:

2 20-мм пушки Colt Mk 12.

5 узлов подвески, несущих до 3,7 тонн боеприпасов, таких как:

16 ракет Mk 32 Zuni.

6 кассетных бомбовых установок (КБУ) Rockeye-II Mk 20.

4 инфракрасные ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder (теплового наведения).

2 радиоуправляемые ракеты класса "воздух-земля" AGM-12 Bullpup.

2 противорадиационные ракеты AGM-45 Shrike.

Всего было построено 2960 самолетов A-4.

Эксплуатационные характеристики/история боевых действий

Часть I: А-4 в Америке

Skyhawk вошел в историю вооруженных сил США по многим причинам:

Он стал первым самолетом, сбросившим боеприпасы на поле боя во время войны во Вьетнаме, — это произошло 5 августа 1964 года во время инцидента в Тонкинском заливе.

В этом же инциденте был сбит и взят в плен тогдашний лейтенант Эверетт Альварес, ставший вторым по продолжительности заключения американским военнопленным (после репатриации он продолжил военную карьеру и в конце концов ушел в отставку из ВМС в звании командира).

Самолет совершил больше боевых вылетов во Вьетнаме, чем любой другой морской штурмовик, — например, больше, чем A-6 Intruder или A-7 Corsair II.

Именно этот самолет сбили, когда на его борту находился сенатор США и кандидат в президенты от Республиканской партии 2008 года Джон Маккейн. В итоге он провел пять с половиной лет в качестве военнопленного в печально известном "Ханой Хилтоне".

На этом самолете летал капитан Корпуса морской пехоты США Джеймс Уолш, последний морской пехотинец, попавший в плен во время войны во Вьетнаме.

С 1973 по 1986 год на нем летали "Голубые ангелы".

Skyhawk был снят с вооружения КМП США в 1998 году, а в 2003 году его примеру последовали ВМС США.

Эксплуатационные характеристики/боевая история

Ястребы за рубежом

Skyhawk также показал впечатляющие результаты в руках многих иностранных армий.

Воздушные силы Израиля (IAF), которые ласково переименовали самолет в "Айит" (орел), были крупнейшим экспортным заказчиком A-4 и активно использовали боевую птицу во время войны Судного дня 1973 года. В одном из боев летчик "Айит" оказался перед тремя МиГ-21. Умело маневрируя своим A-4, израильтянин сбил два из них, и, как сообщается, был на хвосте у третьего МиГа, который уничтожил другой летчик на Mirage IIIC.

В 1982 году во время войны за Фолклендские острова против Великобритании аргентинские ВВС (первый иностранный покупатель A-4) совершили множество подвигов на своих Skyhawk, включая потопление HMS Coventry; однако в воздушных боях с Sea Harrier аргентинские летчики проявили себя не с лучшей стороны.

Последним государством, использовавшим Skyhawk в крупных боевых операциях, был Кувейт во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. В ответ на вторжение Саддама Хусейна в их крошечную страну в августе 1990 года летчики ВВС Кувейта обстреляли бронетанковую колонну иракской дивизии Аль-Медина Аль-Мунавера и сбили три иракских вертолета. После оккупации страны A-4 ВВС Свободного Кувейта, действовавшие из Саудовской Аравии, совершили 1361 боевой вылет в борьбе за освобождение своей страны.

A-4 Skyhawk проходит техническое обслуживание Фото: Архивное фото

Где они сейчас?

Удивительно, но A-4 по-прежнему состоят на вооружении ВВС Аргентины, в частности вариант A-4AR/OA-4AR, который был переименован в Fightinghawk, и ВМС Бразилии. Всемирный справочник современных военных самолетов отмечает, что аргентинцы используют 23 A-4AR в роли истребителя/штурмовика и 3 OA-4AR в роли истребителя/учебного самолета. Что касается бразильцев, то у них есть 5 одноместных и 2 двухместных экземпляра, которые они переименовали в AF-1B и AF-1C соответственно; они были модернизированы и усовершенствованы компанией Embraer.

Между тем "Ястребы" сохранились в пригодном для полетов виде или в качестве статических экспонатов по меньшей мере в 10 разных странах. В качестве примера можно привести Национальный музей военно-морской авиации на военно-воздушной станции Пенсакола во Флориде (я лично могу поручиться за этот музей) и музей Estrella Warbirds в Паса Роблес, Калифорния.

Что касается нескольких примеров пригодных к полетам Skyhawk в штатах, то, для начала, стот назвать экземпляр Бюро ВМС (BuNo) 148609 в Warbird Heritage Foundation в Ваукегане, штат Иллинойс. Компания Draken International, LLC из Лейкленда, штат Флорида, имеет 13 таких самолетов, а A-4L, LLC (она же The Skyhawk Association, она же Sky Resources) владеет 7 и в настоящее время эксплуатирует 3 самолета, которые базируются в Региональном аэропорту Северного Техаса/Perrin Field (ICAO: KGYI) в Денисоне, штат Техас.

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.