Детеныша вымирающего вида гориллы нашли в багажном отсеке самолета: что с ним сейчас (фото)

Зоологи сейчас обсуждают, что делать с детенышем гориллы, а общественность уже выбрала ему имя.

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Пятимесячный детеныш гориллы был найден в грузовом отсеке самолета турецких авиалиний, который летел из Нигерии в Таиланд. Об этом пишет Daily Star.

Детеныша гориллы спасли из грузового отсека самолета после травматического межконтинентального путешествия.

Пятимесячный примат, которого назвали Зейтин, был найден во время пересадки в Стамбуле.

Сейчас малыш выздоравливает в стамбульском зоопарке, где для общественности было открыто голосование за имя для гориллы. Зейтин был выбран вместо Олив.

После перелет через континенты Зейтин выздоравливает, набирает вес и становится более уверенным в себе.

Детеныш гориллы Фото: Getty Images

"Когда он только пришел, он был застенчивым, оставался там, где мы его оставили. Сейчас у него нет той застенчивости. Он даже не очень обращает на нас внимание. Он играет сам по себе", — рассказал ветеринар зоопарка Галф Эсмен.

Журналисты подчеркнули, что оба вида горилл, западная и восточная, которые населяют отдаленные леса и горы Центральной Африки, классифицируются Международным союзом охраны природы как виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

В частности, сокращение численности вида вызывают потеря среды обитания, браконьерство и болезни.

Напомним, в Перу обнаружен самый молодой длиннорылый крокодил региона.

Фокус также писал о том, что дикие гориллы нашли лекарство против кишечной палочки.